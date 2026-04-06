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Ferrol

Evacuado un hombre de la ermita de Chamorro por una indisposición

El vecino, en silla de ruedas, fue asistido por voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local de Ferrol

Redacción
06/04/2026 13:42
Se produjeron varias intervenciones en la romería de Chamorro
Se produjeron varias intervenciones en la romería de Chamorro
Marta Corral
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Un hombre de avanzada edad que se encontraba participando este mediodía en la tradicional romería de Chamorro ha tenido que ser evacuado de la ermita tras sufrir una indisposición. El incidente, que no fue el único que se produjo en lo que va de jornada, se registró poco antes de las 13.30 horas en el interior del templo.

Así, el hombre fue asistido y acompañado al exterior por voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Ferrol y por agentes de la Policía Local.

En esos momentos se estaba celebrando una de las funciones religiosas en la ermita, que se detuvo momentaneamente por el suceso.

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