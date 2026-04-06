El precio de la vivienda se disparó en el primer trimestre de 2026 en Ferrol

El barrio de A Magdalena mantiene su posición como el área más cara de Ferrol después de haber desplazado a Esteiro el año pasado Emilio Cortizas

La tendencia al alza que lleva registrando el sector inmobiliario en Ferrol en los últimos años parece lejos de aminorar. Si bien se trata de un mercado con un fuerte carácter estacional que presenta cada ejercicio importantes picos y valles en sus precios derivados de una demanda cambiante, resulta innegable que, en términos globales, su evolución apunta hacia una subida casi constante en sus costes. Así, el primer trimestre del año se saldó con un incremento medio en los precios de un 10,9% desde comienzos de ejercicio, pasando de 1.301 a 1.443 euros por metro cuadrado, según los portales de referencia del sector.

Cabe señalar, no obstante, que dichos costes dependen enteramente del catálogo de cada una de estas compañías, que a su vez presentan dinámicas particulares en sus informes inmobiliarios. En este sentido, Idealista y Trovimap son mucho más conservadores en sus cifras, mostrando una evolución más progresiva y contenida –el primero, por ejemplo, pasó de 1.262 a 1.313 euros, un 4% más, mientras que en el segundo el incremento fue incluso más reducido, del 1,5%, pasando de 1.295 a 1.315 euros por unidad de suelo–, al tiempo que Fotocasa se caracteriza por diferencias económicas mucho más elevadas, con valles y picos de demanda constantes y muy marcados –entre enero y marzo constató un aumento del 26,3%, de 1.348 a 1.703 euros–.

Evolución del precio

De este modo, en la evolución intermensual de los tres portales se puede observar una tendencia al alza –que se acentúa en la comparativa con ejercicios anteriores–, pero es este último el que presenta variaciones más elevadas y que, con ello, afectan notablemente a la media del conjunto. De hecho, las previsiones de cara al mes de abril de Fotocasa son de alcanzar un precio por metro cuadrado de 2.152 euros, el mayor de su serie histórica y muy próximo a los valores registrados en la ciudad de A Coruña.

En cuanto al incremento mensual, cada uno de los tres dominios web muestran una tendencia muy dispar, siendo Idealista el más estable con un coste de 1.262 euros por unidad de suelo en enero, 1.299 en febrero y 1.313 en marzo. Trovimap, por su parte, detalla un panorama más cambiante, con un pico de 1.310 euros a mediados de enero que cae hasta los 1.288 a comienzos de febrero y que continúa descendiendo hasta los 1.278 a inicios de marzo solo para recuperarse y aumentar hasta los 1.315 a finales de mes.

Finalmente, Fotocasa revela en su gráfico una subida constante sin variaciones, con un precio medio en febrero de 1.575 euros. Curiosamente, esta compañía ofrece dos costes completamente diferentes para el mes de marzo, siendo el segundo de 1.562 euros por metro cuadrado –lo que bajaría el incremento porcentual de los tres hasta un más razonable 7,3%–, lo que parece indicar que los 1.703 euros responden a la cuantía media a finales de mes mientras que los 1.562 es la mediana de todo el período.

A nivel interanual, por otro lado, el incremento es mucho más drástico, incluso en el caso de la cifra más reducida de Fotocasa, situándose en un 28,6% en la media más baja –de 1.085 a 1.396 euros– y del 33% en la más alta (1.443). Y es que, en cualquiera de los dos casos, la subida prácticamente duplica la media gallega y española, que a comienzos de ejercicio oscilaba entre el 11 y el 15%, dependiendo de factores como si se trata de vivienda de nueva construcción o de casas antiguas pero ya rehabilitadas.

Distritos

En cuanto a los precios por barrio, los portales Idealista y Fotocasa son los únicos que desgranan sus informes por distritos, si bien el primero desde el año 2023 ha ido reduciendo su listado territorial hasta llegar a un punto prácticamente testimonial con tan solo tres áreas: Canido, la más cara, con un coste por metro cuadrado de 1.313 euros; Caranza, en segunda posición por 1.105; y A Malata-Catabois-Ciudad Jardín, por 1.069 euros.

El segundo, por otro lado, es más concienzudo en su relación de barrios, aun cuando tres de las áreas incluidas, Esteiro, San Xoán y el Rural, cuentan con un precio “provisional” de 1.562 euros, posiblemente por carecer de suficientes datos sobre cada una de ellas. En cualquier caso, el centro volvió a situarse como la zona más cara de la ciudad, con un coste medio de 1.913 euros, seguida de Ferrol Vello, por 1.713; Fajardo, por 1.647 y el entorno de la plaza de España, que alcanza los 1.508 euros. En el extremo opuesto, es decir, los puntos más económicos del municipio, se sitúa A Malata-Catabois, con 1.216 euros y Caranza, con 1.271.