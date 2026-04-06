El hackathon de 24 horas propuesto por Navantia enfrenta a 35 alumnos del Campus de Ferrol e ingenieros junior

Participantes en la edición del pasado 2025 del Hackathon Navantia Next Pioneers Cedida

Este jueves empezará la quinta edición del Hackathon Navantia Next Pioneers, un reto en el que se enfrentarán 30 estudiantes de ingeniería de la Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI– y de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, así como 5 ingenieros e ingenieras junior del astillero. El equipo ganador obtendrá como recompensa una beca formativa de un año de duración en Navantia Ría de Ferrol.

El desafío propuesto por la empresa consistirá en encontrar una solución innovadora en el plazo de 24 horas. La prueba empezará a las 14.30 horas en el edificio de la exposición permanente del astillero, para continuar posteriormente en el Campus Industrial de Ferrol, como se venía realizando en anteriores ediciones.

A través de esta colaboración se presenta un espacio para experimentar con la transformación digital y las SmartTech, en el que, en todo momento, las personas participantes, que estarán divididas en grupos de trabajo multidisciplinares, dispondrán del apoyo de profesionales de la ingeniería y del sector naval para encontrar la solución.

Asimismo, de la mano de personal de Navantia, los concursantes recibirán dos conferencias con el objetivo de motivarlos a continuar trabajando en esta prueba contrarreloj.

El jurado del Hackathon Navantia Next Pioneers, que estará formado por profesionales especializados y personas expertas designadas por Navantia, la EUDI y la EPEF, valorará aspectos como el nivel de adecuación y el impacto de la solución propuesta al problema, la creatividad e innovación de la idea, la viabilidad de la misma, tanto en sentido técnico como económico, y la calidad y claridad de la exposición.

Multidisciplina

Dejando a un lado a los 5 profesionales junior de Navantia que fueron seleccionados para el hackathon, el grupo de estudiantes elegidos en esta cuarta edición incluye alumnado de los últimos cursos del grado en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto y del máster en Enxeñaría en Deseño Industrial, que se imparten en la EUDI.

Por otro lado, de la EPEF participan personas matriculadas en los grados en Enxeñarías en Tecnoloxías Industriais, Mecánica, Naval e Oceánica, del programa de simultaneidad de estas dos últimas titulaciones y de los másteres en Enxeñaría Industrial y en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable.