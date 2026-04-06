Duarte Correa presenta en Ferrol ‘O imperialismo no século XXI’, en conversa con Manuel Rei
A obra publicada por Tempo Galiza Editora lévase ao Antigo Hospicio este mércores
A Sociedade Cultural Medulio organiza este mércores 8, a partir das 18.00 horas no escenario habitual desta asociación, situado no Antigo Hospicio, a presentación do libro ‘O imperialismo no século XXI’, publicado por Tempo Galiza Editora. No encontro, o autor, o profesor de Xeografía e Historia Duarte Correa Piñeiro, será entrevistado por Manuel Rei Romeu.
Neste exemplar que se dará a coñecer na cidade, cóntase que “falar hoxe de imperialismo é falar dunha realidade presente que debemos entender para comprender tamén como afecta ou pode afectar a nosa vida cotiá”. Así, o texto “analiza o imperialismo actual e o papel da OTAN como instrumentos dos Estados Unidos nun momento en que esta potencia tenta soster unha hexemonía en declive”.
Ademais, o escritor reserva un espazo no texto para falar da “chamada autonomía estratéxica da Unión Europea e o aumento do gasto militar, revelando o que se oculta tras estes discursos”.