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Taller

‘Conectando coa biblio’, la nueva actividad que enseña a usar la web GaliciaLe y otros recursos

La biblioteca municipal de Ferrol abrirá el plazo de inscripción este miércoles 8

Redacción
06/04/2026 17:47
Parte de las instalaciones de la biblioteca municipal de Ferrol
Parte de las instalaciones de la biblioteca municipal de Ferrol
Daniel Alexandre
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La biblioteca municipal de Ferrol propone una nueva actividad bajo el título ‘Conectando coa biblio’, una propuesta que se dirige al público que esté interesado en conocer o aprovechar más eficientemente los recursos y servicios del centro, así como otros complementarios de estos espacios públicos como la plataforma GaliciaLe. Este miércoles 8 abrirá el plazo de inscripción, a las 10.00 horas en la página web, para participar en este taller que tendrá lugar los jueves 16, 23 y 30 de este mes en turnos de mañana y tarde (de 10.00 a 11.00 o de 17.00 a 18.00).

Por medio de esta iniciativa, que se desarrollará en sesiones con un ambiente de proximidad, adaptables a las necesidades de las personas participantes, se trata de facilitar el acceso a la información y ayudar a utilizar de manera autónoma los recursos bibliotecarios.

Contenidos

Las tres jornadas que abarca este taller servirán para enseñar a buscar información de forma sencilla y eficaz, por un lado, y también a reservar libros por vía internet.

Además, se facilitarán instrucciones para aprender a utilizar la biblioteca digital GaliciaLe, que permite el préstamo de obras en formato electrónico de las bibliotecas públicas gallegas.

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