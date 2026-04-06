‘Conectando coa biblio’, la nueva actividad que enseña a usar la web GaliciaLe y otros recursos

Parte de las instalaciones de la biblioteca municipal de Ferrol Daniel Alexandre

La biblioteca municipal de Ferrol propone una nueva actividad bajo el título ‘Conectando coa biblio’, una propuesta que se dirige al público que esté interesado en conocer o aprovechar más eficientemente los recursos y servicios del centro, así como otros complementarios de estos espacios públicos como la plataforma GaliciaLe. Este miércoles 8 abrirá el plazo de inscripción, a las 10.00 horas en la página web, para participar en este taller que tendrá lugar los jueves 16, 23 y 30 de este mes en turnos de mañana y tarde (de 10.00 a 11.00 o de 17.00 a 18.00).

Por medio de esta iniciativa, que se desarrollará en sesiones con un ambiente de proximidad, adaptables a las necesidades de las personas participantes, se trata de facilitar el acceso a la información y ayudar a utilizar de manera autónoma los recursos bibliotecarios.

Contenidos

Las tres jornadas que abarca este taller servirán para enseñar a buscar información de forma sencilla y eficaz, por un lado, y también a reservar libros por vía internet.

Además, se facilitarán instrucciones para aprender a utilizar la biblioteca digital GaliciaLe, que permite el préstamo de obras en formato electrónico de las bibliotecas públicas gallegas.