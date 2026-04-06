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Ferrol

Carlos Rivas, cerero: “Llevo 50 años viniendo a Chamorro y de Ferrol siempre nos vamos contentos”

Las velas forman parte de la tradición más arraigada en la romería de Nosa Señora do Nordés

Marta Corral
Marta Corral
06/04/2026 22:03
Romería de Chamorro
Carlos Rivas es un hombre tan polifacético que, además de cerero, también fue 'speaker' del Compos
Jorge Meis
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Carlos Rivas lleva medio siglo viniendo a la romería de Chamorro, desde que empezó de adolescente para ayudar a su padre y a su abuelo, que regentaban la Cerería Rivas que ahora capitanea él. 

Este Lunes de Pascua llegó de Bastavales a las 6.30 y dos horas después ya había movimiento. “El apogeo fue de 10.30 a 12.30”, precisa, enumerando que sus velas van desde un euro a los siete de las más grandes, pasando por exvotos, con todo tipo de formas, a tres. 

“De Ferrol siempre nos vamos contentos”, valora, reconociendo que este año la afluencia fue de las más altas que recuerda. “Solo echamos de menos la sombra de los árboles; de aquí ya vimos desaparecer la goleta que hacía de veleta y también estos ejemplares”, dice al tiempo que analiza que esta es de las pocas romerías que congrega a tanta gente joven.

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De hecho, asegura que goza de muy buena salud en un tiempo en el que citas más pequeñas, como la del Voto de Chanteiro o la Virgen de la O, de Pedroso, en Ares y Narón, ven muy menguada la participación. Él, además, reconoce que cada año pone su vela a Nosa Señora do Nordés para darle gracias por tener salud y trabajo, principalmente.

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No obstante, confirma Carlos que en su caso no habrá relevo en la cerería, puesto que su única hija es trabajadora social y está preparando oposiciones, así que con él seguramente se cerrará una tradición familiar que, eso sí, quedará para el recuerdo de las futuras generaciones por ayudar a contribuir a la devoción de todo un pueblo, el ferrolano.

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