Una tapiz de lujo ‘made in’ Ponteareas para culminar el Gozoso Encuentro de la Semana Santa de Ferrol

Asociación de Alfombristas de Ponteareas con su creación Jorge Meis

El año pasado, la lluvia no impidió que la asociación de Alfombristas de Ponteareas rematase el tapiz que habían pensado para culminar la Semana Santa de Ferrol, pero sí evitó que la procesión pasase por encima porque no se celebró por el aguacero. Eso, dejó en Miguel García, el presidente de la entidad, una “espina clavada” que al fin ha podido “desclavarse” ayer al celebrarse el ‘Gozoso Encuentro’ sobre su creación.

Fueron unos 50 metros cuadrados de alfombra multicolor los que completaron en la plaza de Armas un grupo de 22 alfombristas llegados de la villa pontevedresa el día anterior, cuando dejaron perfilado el dibujo en el suelo. El domingo, a partir de las siete de la mañana, se pusieron a trabajar duro y poco después de las once ya la tenían rematada. Se trata, confirma su responsable, de un equipo intergeneracional que va desde los 18 años de Lara a los 89 de Elvira Muñoz.

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“Solo me falta un mes para los 90”, traslada la mujer, con una agilidad pasmosa para arrodillarse y disponer los materiales. “Este me hace mucha propaganda”, bromea, asegurando que este tipo de tareas, como también las que hace en su huerta, son las que la mantienen en forma: “Si dejo de trabajar, me empano, y no puede ser”. Entre el grupo se encuentra también Patricia, la hija pequeña de Miguel, que empezó con cuatro años y ahora tiene 30: “Es la quinta generación de la familia porque ya empezó mi bisabuelo, siguieron mi abuelo y mi padre, yo y ella, junto a su hermana Fátima, que no pudo venir”.

Olor a Corpus

Para elaborar el maravilloso tapiz floral de ayer, los de Ponteareas emplearon el ‘carulo’ de maíz cortado en rodajas. “Además, como novedad este año, rematamos con caña de bambú que yo mismo corté”, expone Miguel García, enumerando que también emplearon unos 3.000 claveles blancos, rojos y amarillos, la tuya sobrante del pasado año que chamuscaron para hacer un negro brillante, cáscara marrón de pino, pampullos deshidratados y el verde del eucalipto seco “para que huela, porque nuestras alfombras huelen. Por eso decimos que el pueblo ‘huele a Corpus’, por los materiales”.

La alfombra preparada en la plaza de Armas para recibir el Gozoso Encuentro Jorge Meis

De hecho, ahonda el responsable, “el olor número 95 del Museo de los Aromas, que es único en Europa y está en Santa Cruz de Salceda (Burgos), es el del Corpus de Ponteareas”. Precisamente, el objetivo pasa por dar a conocer esta Fiesta de Interés Turístico Internacional y que “puedan organizar en Ferrol una excursión para venir a vernos el 6 y 7 de junio”, anima, recordando que estuvieron ya en Salamanca, Segovia, Valencia e incluso Zaragoza, donde pasó por encima de su alfombra la Virgen del Pilar. En su Corpus, se extienden 6.000 metros cuadrados de tapices, algunos incluso aéreos, y que cuentan con participación de personas con discapacidades diversas que las hacen todavía más especiales.