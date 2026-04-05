Tres talleres en barrios de la ciudad para aprender a bailar de cara al Festival Ilustrado

Un baile en la plaza de Amboage, en una edición anterior del Festival Ilustrado de Ferrol Jorge Meis

La ciudad de Ferrol se prepara para vivir una nueva edición del Festival Ilustrado el próximo mes de mayo, con actividades como la que propone desde hace un par de meses la Escola Aberta de Arte: posar vestidos de época para ser retratados por la directora del centro, la artista Carmen Martín. Esta iniciativa se promueve por parte del propio evento, de la misma manera que acaban de anunciar la colaboración con tres asociaciones locales para ofrecer talleres de baile, también gratuitos.

Las formaciones de danza ilustrada se desarrollarán del día 13 de este mes al 11 de mayo, siempre coincidiendo en lunes. Los escenario serán la SRD Canido, con la colaboración de Muíño do Vento y la Asociación Veciñal (de 20.30 a 21.30 horas); el centro cívico de Caranza, con la AVV Cuco Ruiz de Cortázar (de 17.00 a 18.00) y el Ateneo Ferrolán (de 19.00 a 20.00).

Debido a que las plazas son limitadas, para participar es necesario apuntarse antes contactando en el 628 215 716. Organiza la iniciativa Cites Ferrol con financiación de Turismo de Galicia, Concello y Diputación.

Retratos

El Festival Ilustrado transformará la ciudad exhibiendo retratos de habitantes de hoy vestidos del siglo XVIII, por lo que animan a todo el público a posar tanto en la Escola Aberta como en escenarios emblemáticos de la ciudad. Tal como advierte la artista colaboradora, no es problema no poseer un traje propio de la época.