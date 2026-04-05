Todo listo en Chamorro para acoger a miles de visitantes en la primera gran romería de primavera este Lunes de Pascua
Habrá misas y también autobuses gratuitos para subir a la ermita
En Ferrol la Semana Santa no termina el Domingo de Resurrección, sino cuando se cumple con Nuestra Señora del Nordés y se completa la subida a la ermita de Chamorro en Lunes de Pascua, una tradición que se celebra mañana y que pasa de generación en generación.
El tráfico en la zona ya va a cortarse este mediodía por parte del Concello, garantizando el montaje de las diversas casetas que acompañan a la subida de los romeros. Desde las ya famosas rosquillas a las velas y los exvotos, que nunca pueden faltar a la cita. Asimismo, se venderán también otros dulces, refrescos y embutidos.
Obispo
Las misas comenzarán ya a las 10.00 horas en la ermita, celebrándose también a las 11.00 y a las 12.00, y culminando con la celebración de la una de la tarde que presidirá un año más el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Al finalizar los cultos, la imagen de la Virgen saldrá en procesión por la zona portada en andas y con el acompañamiento de un cuarteto de música tradicional.
Además, a partir del siguiente domingo se celebrará la Novena de Nuestra Señora del Nordés con rezo a las 17.30 y eucaristías a las 18.00 horas. Serán los días 12, 19 y 26 de abril, así como las jornadas del 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo, finalizando el 7 de junio. La misa será en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Serantes.
Buses
Nuevamente, la carretera de subida a la ermita permanecerá cortada al tráfico durante el transcurso de la cita festiva, pero el Concello de Ferrol ha puesto a disposición de la vecindad un servicio extraordinario de autobuses que no tienen coste para los usuarios que quieran subir a Chamorro y participar de la romería aunque no puedan hacerlo a pie.
El objetivo del Consistorio pasa por hacer accesible la festividad de la patrona de la ciudad a aquellas personas que tengan problemas de movilidad o algún tipo de discapacidad. Así, habrá buses para subir y bajar del templo de forma continuada entre las 9.30 horas, que saldrá el primero de ellos, y hasta las 15.00, en el turno de mañana, retomándose por la tarde a las 16.30 y hasta las ocho.
Únicamente los residentes y los vehículos de emergencias podrán acceder al atrio de la ermita de Chamorro, como es habitual. Allí habrá un despliegue de seguridad encabezado por los Bomberos y la Policía Local, a quienes se suma Protección Civil para velar porque no haya ningún percance en la primera gran romería de la primavera en Galicia.