Todo listo en Chamorro para acoger a miles de visitantes en la primera gran romería de primavera este Lunes de Pascua

Procesión de la Virgen de Chamorro el pasado 2025 Jorge Meis

En Ferrol la Semana Santa no termina el Domingo de Resurrección, sino cuando se cumple con Nuestra Señora del Nordés y se completa la subida a la ermita de Chamorro en Lunes de Pascua, una tradición que se celebra mañana y que pasa de generación en generación.

El tráfico en la zona ya va a cortarse este mediodía por parte del Concello, garantizando el montaje de las diversas casetas que acompañan a la subida de los romeros. Desde las ya famosas rosquillas a las velas y los exvotos, que nunca pueden faltar a la cita. Asimismo, se venderán también otros dulces, refrescos y embutidos.

Obispo

Las misas comenzarán ya a las 10.00 horas en la ermita, celebrándose también a las 11.00 y a las 12.00, y culminando con la celebración de la una de la tarde que presidirá un año más el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Al finalizar los cultos, la imagen de la Virgen saldrá en procesión por la zona portada en andas y con el acompañamiento de un cuarteto de música tradicional.

Además, a partir del siguiente domingo se celebrará la Novena de Nuestra Señora del Nordés con rezo a las 17.30 y eucaristías a las 18.00 horas. Serán los días 12, 19 y 26 de abril, así como las jornadas del 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo, finalizando el 7 de junio. La misa será en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Serantes.

Buses

Nuevamente, la carretera de subida a la ermita permanecerá cortada al tráfico durante el transcurso de la cita festiva, pero el Concello de Ferrol ha puesto a disposición de la vecindad un servicio extraordinario de autobuses que no tienen coste para los usuarios que quieran subir a Chamorro y participar de la romería aunque no puedan hacerlo a pie.

El objetivo del Consistorio pasa por hacer accesible la festividad de la patrona de la ciudad a aquellas personas que tengan problemas de movilidad o algún tipo de discapacidad. Así, habrá buses para subir y bajar del templo de forma continuada entre las 9.30 horas, que saldrá el primero de ellos, y hasta las 15.00, en el turno de mañana, retomándose por la tarde a las 16.30 y hasta las ocho.

El Concello volverá a habilitar un bus gratuito para subir a Chamorro Más información

Únicamente los residentes y los vehículos de emergencias podrán acceder al atrio de la ermita de Chamorro, como es habitual. Allí habrá un despliegue de seguridad encabezado por los Bomberos y la Policía Local, a quienes se suma Protección Civil para velar porque no haya ningún percance en la primera gran romería de la primavera en Galicia.