La recaudación de la arqueta de las Angustias bate un nuevo récord, con una recaudación de más de 6.600 euros

Procesión de la Caridad y el Silencio con la arqueta Jorge Meis

Nada mejor para celebrar un aniversario tan importante como el 70º que cumplió este Sábado Santo la procesión de la Caridad y el Silencio de la Cofradía de las Angustias que demostrar que esa caridad está presente en la ciudadanía por muchos años que pasen.

La recaudación de la arqueta que el pasado sábado se expuso en el santuario de las Angustias para conseguir fondos, como viene siendo habitual, para el refugio del Santo Hospital de Caridad, el Pardo de Atín, dejó una cifra de 6.634 euros, consiguiendo, de este modo, superar la cuantía que el hermano mayor de esta Hermandad, José Ramón Cancelo, se marcaba como "reto" para esta Semana Santa.

La cifra superó con mucho la del pasado 2025, cuando, pese a precederle un robo de la arqueta y el mal tiempo, se recaudaron 4.698 euros. Pero no solo se consiguió subir esos donativos, sino superar también la cantidad que se consideraba el récord, la conseguida en la Semana Santa de 2024, que ya superaba los 6.000 pero que se quedaba en 6.076,64 euros.

El acto de recogida de fondos se considera un ejemplo de caridad y es uno de los actos, paralelos a las procesiones diarias, más esperados en la Semana Santa ferrolana. Así, cada Sábado Santo se lleva a cabo esta cuestación en el santuario de las Angustias, desde las nueve de la mañana y hasta las ocho de la tarde, previa a la única procesión de la jornada, la de la Caridad y el Silencio, de esa misma hermandad, y en la que se procesiona la propia la urna que recoge cada año los fondos. A cambio de cada donativo, los fieles reciben una de las flores que adornaron los tronos de esta Cofradía durante los cortejos de la semana.

Una vez que la procesión se retira de nuevo al tempo de las Angustias, la arqueta, tallada por Guillermo Feal, queda a buen recaudo y se realiza entonces la entrega de donativos a la Fundación del Santo Hospital de Caridad. Para ello, el hermano mayor de la Fundación, Alberto Lens, golpeó, cumpliendo la tradición, con el martillo la puerta del santuario pidiendo permiso para entrar y recoger estos fondos, en un emblemático acto que tuvo como colofón la actuación del Coro Diapasón.