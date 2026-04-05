La Festa do Marisco se consolida como el evento gastronómico de referencia en la Semana Santa

Entre el pasado jueves y este domingo se registró la mayor afluencia de personas Jorge Meis

Después de diez días de actividad frenética, la Festa do Marisco de Ferrol despidió esta tarde su cuarta edición superando todas las previsiones de participación. Nacida en 2023 como una iniciativa de la Cofradía de Pescadores de la ciudad naval, en colaboración con la Autoridad Portuaria, como forma de visibilizar el producto local aprovechando la Semana Santa, la cita ya se ha consolidado como el evento gastronómico de referencia del norte de Galicia durante estos festejos, como señala la propia organización del mismo.

La cuarta edición de la Festa do Marisco supondrá una “nueva etapa” para el evento gastronómico Más información

Y es que, como había afirmado el patrón mayor del pósito ferrolano, Gustavo Chacartegui, durante la presentación de la iniciativa el pasado mes de marzo, 2026 marcaría “un antes y un después” para la iniciativa, como parece que finalmente ha sucedido. “Ha sido espectacular. Fueron diez días de mucho trabajo, mucha tensión, especialmente entre el jueves y el domingo, que fueron increíbles porque es cuando vino el ‘mogollón’ de los turistas”, explica el responsable de la Cofradía, relatando que las primeras jornadas la mayoría de los asistentes eran locales, pero que cada día que pasaba se sumaban más visitantes.

Actuación de las alumnas de la escuela UPA el pasado día 31 Daniel Alexandre

En este sentido, Chacartegui apunta que hasta mañana martes, cuando se revisen los tickets de los clientes, no se sabrá la cifra real de género despachado, pero que ‘a bote pronto’ se han superado todas las expectativas. “Lo que sí sabemos con seguridad es que ya el sábado se terminaron las navajas y los mejillones”, apunta, relatando que ese mismo día se decidió reservar tres cajas de percebes para ayer domingo para evitar quedarse sin producto que ofertar, pero que también se habrían podido despachar ese mismo día. Destaca, igualmente, lo rápido que se vendió la almeja babosa, apuntando además que, por los bajos niveles de capturas de los últimos años, se tardó un mes en juntar, entre las rías de Ferrol y de Ares, la tonelada que se sirvió durante la cita. “La estuvimos pagando a 44 euros, lo mínimo para cubrir los gastos, pero queríamos que la gente la pudiese probar”, afirma el patrón mayor ferrolano.

Aprendizaje

Otro aspecto en el que incide Gustavo Chacartegui es que la celebración de iniciativas como esta es un proceso de refinamiento constante. “Siempre hay cosas que modificar, que pulir, porque es un evento que creció casi el triple, lo que supone un cambio muy radical”, asevera. “Lo mejor es que vas aprendiendo, en temas de cocina, de servicio, y al final vas haciendo como una cadena de montaje que permite que todo vaya más fluido”, sentencia.

“Yo creo, según me dice gente relacionada con esta clase de eventos y que suele colaborar, que la Festa do Marisco ya ha quedado consolidada como un referente de las rías altas”, afirma el patrón mayor, señalando la gran aceptación que tuvieron, además, las propuestas socioculturales de esta cuarta edición. Así, el certamen de cantos de taberna, evolución lógica del concierto celebrado en 2025, repetirá el próximo año, como también lo harán las actividades para los más pequeños. A este respecto, Chacartegui avanza que se deberán pulir algunas de las iniciativas, pero se muestra muy satisfecho con su acogida.

Socios de la Cofradía posando con la ex conselleira do Mar Cedida

Por último, destacó también la visita de la exconselleira do Mar, Rosa Quintana, que fue responsable de dicho departamento autonómico durante la primera edición del festejo y cuya presencia generó momentos emocionantes en el pósito.