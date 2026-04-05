La Audiencia volverá a juzgar al ferrolano procesado cuatro veces en un mismo día por delitos de robo

El hombre entró a robar en el pabellón de A Gándara en dos ocasiones en poco más de 48 horas Daniel Alexandre

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá este miércoles, día 8, el juicio contra un vecino de la ciudad naval al que se le acusa de dos delitos de robo con fuerza cometidos en mayo de 2024 en el término municipal de Narón. El hombre, como recoge el escrito de calificación de la Fiscalía cuenta con un importante historial de hechos delictivos similares, siendo condenado en nueve ocasiones entre 2016 y 2023 por esta clase de crímenes por Juzgados de Ferrol, Vigo y Pontevedra.

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Curiosamente, esta no es la primera vez que este individuo pasa por las dependencias provinciales durante el presente 2026, dado que ya fue juzgado, también por robo, el pasado mes de febrero. Lo llamativo, no obstante, no es que repita en un mismo ejercicio, sino que su anterior paso por la Audiencia Provincial fue por cuatro vistas diferentes celebradas en una única jornada. En aquella ocasión, como informó este Diario, se abordaron cuatro entradas en establecimientos comerciales y de hostelería, así como instalaciones deportivas, de los municipios de Ferrol y Narón entre los meses de junio y agosto de 2024 para tratar de sustraer dinero y objetos de valor –algo que realmente no logró en ninguno de los casos, siendo el coste de los destrozos provocados mucho más elevado que el de los efectos robados, si es que llegaban a tener alguno–.

Misma campaña

Así, los hechos que juzgará esta semana la Audiencia Provincial siguen este mismo patrón, con dos entradas de madrugada en sendos establecimientos del municipio naronés provocando un gran estropicio para obtener una cuantía económica muy reducida. De hecho, ambos delitos se registraron a finales del mes de mayo de 2024, por lo que podrían ser considerados como parte de la campaña de sustracciones por la que se le juzgó hace apenas dos meses.

El primero, tal y como recoge el escrito, tuvo lugar a las 01.15 horas del día 27, cuando el encausado accedió, tras romper una ventana, al pabellón municipal de A Gándara, en Narón. Una vez en su interior, el hombre destrozó una máquina expendedora de café, llevándose el cajetín de monedas, que contenía unos 300 euros. Los daños causados más la cuantía sustraída, según reclama la propietaria del punto de venta automático, ascienden a 1.482,25 euros –no incluyendo el ventanal reventado–.

El segundo robo tuvo lugar apenas dos días después, a las 06.18 horas, en las mismas instalaciones deportivas naronesas. En esta ocasión, sin embargo, el presunto ladrón abrió por la fuerza un distribuidor de abonos –propiedad del gobierno municipal–, agenciándose poco más de cien euros al tiempo que provocaba más de 2.000 en daños.

Así, la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión por cada uno de los dos delitos, además del pago de los destrozos y dinero sustraídos.