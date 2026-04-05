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Contra el acoso

El IES Concepción Arenal de Ferrol y CEIP de Centieiras de Fene se forman en mediación pacífica

Con la colaboración de la Fundación Sergio Villar nace el nuevo programa Acordamos ConVivir, estructurado en tres fases

Redacción
05/04/2026 19:34
Edificio del IES Concepción Arenal de Ferrol
Edificio del IES Concepción Arenal de Ferrol
Daniel Alexandre
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El nuevo programa Acordamos ConVivir, impulsado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP en colaboración con la Fundación Sergio Villar, está proporcionando instrucción a un total de 20 centros educativos de Galicia para hacer frente a los conflictos desde la mediación pacífica. Entre estos figuran el IES Concepción Arenal de Ferrol y el CEIP Plurilingüe de Centieiras de Fene, que dispondrán de un diseño personalizado de actuaciones, talleres para alumnado y, en la última fase, opcionalmente, podrán ofrecer charlas informativas a profesorado y familias.

La iniciativa responde a la prioridad de la Xunta de terminar con el acoso escolar, por lo que colabora con una fundación creada precisamente para promover los valores de solidaridad, convivencia y apoyo a colectivos vulnerables, que además desarrolla parte de su actividad en centros educativos de la provincia de A Coruña.

Tres fases

El programa Acordamos ConVivir se estructura en tres partes, que empiezan por establecer una reunión con el centro con el fin de recabar información sobre sus necesidades y particularidades de cara al diseño personalizado de las acciones.

Seguidamente, el estudiantado participa en talleres de mediación de 50 minutos de duración, que imparte una entidad externa especializada, dirigidos a la identificación de los principales elementos que configuran la conducta colaborativa, así como a la sensibilización sobre la necesidad de educar en la gestión positiva de los conflictos, tratando de prevenirlos y practicando técnicas de comunicación afectiva.

Para terminar, los centros podrán elegir si desean una charla informativa, de dos horas y media cada una en turno de tarde, para profesorado y familias con el objetivo de dar a conocer estas prácticas y sus efectos positivos.

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