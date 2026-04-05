El IES Concepción Arenal de Ferrol y CEIP de Centieiras de Fene se forman en mediación pacífica

Edificio del IES Concepción Arenal de Ferrol Daniel Alexandre

El nuevo programa Acordamos ConVivir, impulsado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP en colaboración con la Fundación Sergio Villar, está proporcionando instrucción a un total de 20 centros educativos de Galicia para hacer frente a los conflictos desde la mediación pacífica. Entre estos figuran el IES Concepción Arenal de Ferrol y el CEIP Plurilingüe de Centieiras de Fene, que dispondrán de un diseño personalizado de actuaciones, talleres para alumnado y, en la última fase, opcionalmente, podrán ofrecer charlas informativas a profesorado y familias.

La iniciativa responde a la prioridad de la Xunta de terminar con el acoso escolar, por lo que colabora con una fundación creada precisamente para promover los valores de solidaridad, convivencia y apoyo a colectivos vulnerables, que además desarrolla parte de su actividad en centros educativos de la provincia de A Coruña.

Tres fases

El programa Acordamos ConVivir se estructura en tres partes, que empiezan por establecer una reunión con el centro con el fin de recabar información sobre sus necesidades y particularidades de cara al diseño personalizado de las acciones.

Seguidamente, el estudiantado participa en talleres de mediación de 50 minutos de duración, que imparte una entidad externa especializada, dirigidos a la identificación de los principales elementos que configuran la conducta colaborativa, así como a la sensibilización sobre la necesidad de educar en la gestión positiva de los conflictos, tratando de prevenirlos y practicando técnicas de comunicación afectiva.

Para terminar, los centros podrán elegir si desean una charla informativa, de dos horas y media cada una en turno de tarde, para profesorado y familias con el objetivo de dar a conocer estas prácticas y sus efectos positivos.