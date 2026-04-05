El Gozoso Encuentro y la procesión de la Resurrección despiden la exitosa Semana Santa ferrolana

Imagen de Jesús Resucitado en la plaza de Armas Jorge Meis

Parece que fue ayer cuando las tres cofradías hermanadas de la Semana Santa de Ferrol decidían celebrar un nuevo encuentro y una procesión final conjunta como colofón a un evento de Interés Turístico Internacional en la ciudad, y ya han pasado veinte años desde entonces.

El Gozoso Encuentro cumplió así su vigésimo aniversario desde que en año 2006 La Merced, la Soledad y las Angustias saliesen a la calle en ese Domingo de Resurrección para reunir sus tronos de las procesiones de María Magdalena, Jesús Resucitado y Virgen de la Luz en la plaza de la Constitución.

Desde hace tres años, el encuentro se produce en la plaza de Armas, donde este domigno se unieron antes de salir en procesión conjunta, pasadas las 13.45 horas.

Más de una hora antes, y ante una impresionante alfombra floral, elaborada por la asociación Alfombristas de Ponteareas, ya se llenaban las escaleras del Palacio Municipal y la plaza de Armas a la espera del Gozoso Encuentro.

Pasadas las doce del mediodía partía el Jesús Resucitado al encuentro de su madre desde la concatedral de San Julián, una pieza producida en Olot de 2004; la Virgen de la Luz, pieza anónima del siglo XIX, hacía lo propio desde el santuario de las Angustias y solo quince minutos más tarde lo hacía María Magdalena, una imagen que en 2016 talló el sevillano Juan José Negri, desde el templo de Amboage.

Recorriendo las distintas calles del centro de la ciudad en dirección a Armas, cada una de las tres procesiones discurrió para reunirse en la plaza, en el mismo punto en el que el pasado viernes se celebró el Santo Encuentro.

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María Santísima de la Luz, luciendo por última vez en esta Semana Santa, el lazo de luto por el que fue su vestidor, Félix Yusta, fallecido en 2025, fue la primera en hacer acto de presencia en la plaza, acompañada por la música de la Banda de las Angustias, integrada por propios cofrades.

María Magdalena se aproximó por el lado contrario, portada por la dotación de la Merced, con pasos coreografiados, acompañada de la música de Acotaga, a la que se sumó la de la banda de gaitas de Agarimo de Catabois, llenando de colores –los de la alfombra floral– y de ritmo la espera de la llegada de Jesús Resucitado para proceder al encuentro que celebra la Pascua de Resurrección.

Elevado sobre las manos de los portadores, comenzó a verse llegar a Cristo Resucitado por la calle de la Tierra, girando por la calle Real. Acompañando a esta imagen hacia la plaza, en el Gozoso Encuentro, fue el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, y el presidente de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel, entre otras autoridades.

La entrada en la plaza del Resucitado, en perpendicular a las dos imágenes de María Magdalena y la Virgen de la Luz fue muy aplaudida antes de producirse el silencio para disfrutar del Gozoso Encuentro, con la narración de la secretaria de la Junta General de Cofradías, María Paz Teijeiro.

El camino hacia el encuentro de los tres tronos, sonando ‘Una madre no se cansa de esperar’, a cargo de la agrupación musical del Cristo de la Buena Muerte, no podía tener un escenario más adecuado que el tapiz elaborado horas antes por los alfombristas de Ponteareas.

Minutos antes del encuentro, el obispo, desde el balcón del Palacio Municipal, felicitó la Pascua a todos, animando a “seguir cuidando vuestra fe” e invitando a “vernos en Chamorro”.

Dio la orden a continuación a los cofrades que quisiesen descubrirse los capuces, mostrándose desde ese momento a cara descubierta, para celebrar la Pascua de Resurrección.

Fue entonces cuando, sobre el tapiz floral, las tres imágenes se encontraron en el punto central, donde tanto Cristo resucitado como María Magdalena se elevaron sobre las manos de los portadores.

Tras un merecido descanso en la propia plaza, comenzó la procesión final de esta Semana Santa, dando tiempo así a que el público asistente a la plaza pudiese cambiar de posición para disfrutar por las calles del cortejo conjunto.

Un único desfile procesional que se dirigió por la calle de la Tierra y Real hacia la concatedral de San Julián con la novedad de esa llegada conjunta al templo, sin la retirada previa de la procesión de las Angustias y la Merced, como sucedía en años anteriores.

La música de la agrupación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Acotaga y la Banda de las Angustias acompañó a las tres imágenes, junto a la banda de gaitas Agarimo que participó también poniendo la nota musical en esta procesión de la Resurrección.

Una vez en San Julián , la Cofradía de las Angustias partió finalmente de la concatedral para retirarse a su santuario, despidiendo así la celebración de la Pascua, en una jornada que dejó la sobriedad y el recogimiento de muchos cortejos de la semana para llenarse de júbilo y esplendor en una celebración.

En la concatedral, y como otra de las novedades de este año de celebración del vigésimo aniversario, la rondalla Añoranzas cantó al resucitado, poniendo así el broche final, que, a diferencia del año pasado, pudo disfrutarse en una soleada jornada, como lo fueron todas las de esta Semana Santa.