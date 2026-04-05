El documental ‘A rebelión da lectura’ se proyecta este mes en Fene, Cedeira, As Pontes y Mañón

Fotograma del documental 'A rebelión da lectura', de Asun G. Losada y Alma Alonso Cedida

La Diputación de A Coruña propone una amplia agenda cultural para este mes de abril con numerosas citas repartidas por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, que empiezan con el concierto gratuito de piano a cuatro manos, a cargo del Dúo Scaramouche, este viernes 10 en el Jofre. El miércoles 15 continuará el programa en Fene con la proyección del documental ‘A rebelión da lectura’, complementada con un coloquio con sus directoras, Asun G. Losada y Alma Alonso, una iniciativa con motivo del Día del Libro que alcanzará otros tres municipios de la zona.

El concierto ‘Marcial del Adalid. Piano a catro mans’, a cargo del Dúo Scaramouche (Javier Ares Espiño y Jorge Briones Martínez) se llevará después del estreno en Ferrol al conservatorio de música de As Pontes, el lunes 27, a las 19.00 horas. En ambos casos, la entrada es libre.

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Al día siguiente, el martes 28, se presentará en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira, entre un total de seis localidades de la provincia, el documental ‘Basal’, dirigido por Ugia Pedreira (A Pedreira) y Óscar Górriz. En formato de “docudisco”, la obra acerca al espectador al proceso creativo, y también vital, de la compositora y cantante, abriendo al mismo tiempo el debate sobre la accesibilidad de la cultura.

Por otra parte, para celebrar el Día del Libro, la Diputación propone un programa específico en el que se proyectará ‘A rebelión da lectura’ por distintos concellos. Una vez se haya exhibido en Fene, la propuesta llegará el miércoles 22 a Cedeira, el viernes 24 a As Pontes y el jueves 30 a Mañón. En este caso, la producción trata de fomentar la reflexión sobre el papel de la lectura y de las bibliotecas como espacios de encuentro social y de dinamización cultural.