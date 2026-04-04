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Festa do Marisco

Última jornada de la Festa do Marisco de Ferrol en el puerto con cocina abierta y concierto

El percebeiro tiktoker Choiño inaugura el cartel por segundo día, a mediodía, con una cita divulgativa

Redacción
04/04/2026 21:41
Festa do Marisco
Festa do Marisco
Jorge Meis
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La cuarta edición de la Festa do Marisco de Ferrol, que propone la Cofradía de Pescadores en colaboración con la organización de la Semana Santa y el Concello, afronta el domingo 5 su última jornada después de haber vivido este sábado uno de sus días más grandes. El programa se estrenará de la misma manera, con una segunda sesión divulgativa a cargo del tiktoker percebeiro Choiño (@elkampion), a partir de la 13.00 horas en el puerto de Curuxeiras.

Llega así el décimo y último día de la Festa do Marisco, una iniciativa por la que se ha ido incrementando la apuesta hasta ofrecer en este 2026 un ambicioso programa con actividades permanentes en paralelo, como una exposición o el “espazo mariñeiro infantil”, que pone a disposición de los más pequeños hinchables y ludoteca.

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La agenda se inauguró con un certamen de Cantos de Taberna, que ya advertía del peso que tendría en la celebración la música y el patrimonio cultural, así como los tres días siguientes se dedicaron a la divulgación de historia y tradición, por ejemplo con un encuentro alrededor de la construcción naval y una charla sobre alimentación saludable.

Clausura

Desde el pasado Jueves Santo, la Festa do Marisco invita a los visitantes a sumergirse de lleno en la cocina con productos de la ría y en el patrimonio gastronómico de la zona.

Festa do Marisco Actuación piano e violín
Actuación piano  y violín de la Festa do Marisco
Jorge Meis

Una vez estrenada la jornada con la cita divulgativa del tiktoker, de 13.00 a 16.00 horas abrirán las puertas de la cocina, con amenización de música de piano. Para terminar esta cuarta edición, a partir de las 17.00 cerrará el concierto de la banda local de pop-rock Zest.

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