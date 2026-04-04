Solidaridad y tradición en el Sábado Santo: la procesión de la Caridad y el Silencio celebra su septuagésimo aniversario

Procesión de la Caridad y Silencio de la Cofradía Las Angustias Jorge Meis

El continuo goteo de ferrolanos que durante la jornada del Sábado Santo, desde las nueve de la mañana, hora a la que se abrieron al público las puertas de la iglesia de la plaza de las Angustias, hasta las ocho de la tarde, se fue sucediendo cumpliendo en el santuario de las Angustias con la tradición de cambiar donativos por flores.

Fueron los momentos previos a la única procesión que en esa jornada sale a la calle y que antes de esto, como titular del templo y entronada en la advocación de la Caridad y el Silencio, recibió a los fieles, que fueron entregando sus donativos en esa arqueta de madera tallada por Guillermo Feal y que después se portó en la procesión –aunque vacía, dejando el dinero a buen recaudo–.

En los momentos previos al desfile, todos los cofrades —que van de riguroso luto y despojados de sus capas— hacen voto de silencio en el templo hasta su regreso, con lo que se produce una fusión del mutismo procesional con la caridad del pueblo.

Procesión de la Caridad y Silencio Semana Santa 2026 Martín Barreiro

Fue pasadas las ocho de la tarde cuando comenzó el desfile partiendo de su santuario de las Angustias, el único cortejo de la jornada del Sábado Santo, el de la Caridad y el Silencio, que celebró este año su septuagésimo aniversario.

Marcando el paso la música de los timbales de la Banda de cornetas y tambores de las Angustias, abrió camino la Cruz Guía y el paso de la Virgen de la Caridad, con el acompañamiento de la Capilla Musical Particella.

Antecedentes

Esta procesión salió por primera vez en la Semana Santa de 1956 –cumple 70 años– y antes de esa fecha era habitual que la imagen de la Virgen se expusiese en el interior del santuario de las Angustias cada tarde de Viernes Santo, sola y enlutada.

Se pensó en ese tiempo en realizar algún acto de caridad con las flores que adornan los tronos de la Cofradía los días previos y fue entonces cuando se decidió que el Sábado Santo se recogerían donativos a cambio de flores y se entregaría lo recaudado al hermano mayor del Cabildo del Santo Hospital de Caridad, que por aquel entonces estaba todavía en el espacio que hoy ocupa en centro cultural Torrente Ballester.

Desde entonces se mantiene esa tradición y en la sobria procesión del ayer, la repujada arqueta de madera figura en el cortejo que este sábado recorrió las calles, hasta su retirada.

Fue una procesión caracterizada por el luto riguroso de la imagen despojada de joyas y por la uniformidad de sus pasos, con cofrades sin capas de colores, acentuando su sencillez. Los portadores, que llevan la imagen a hombros, solo dejaron ver sus pies, ya que elevan la imagen por dentro del trono, guiados desde el exterior en sus pasos.

El cortejo partió de Esteiro hacia la Magdalena, por el paseo de Pablo Iglesias, hasta dirigirse por la calle del Carmen hasta la Real, Sánchez Barcáiztegui y Magdalena, para desandar el canino de nuevo hacia el templo de Esteiro.

Galería Las imágenes de la procesión de la Caridad y Silencio Semana Santa Ferrol 2026 Ver más imágenes

En la retirada, tal y como vienen siendo habitual, se realizó la ceremonia de entrega de los donativos a la Fundación del Santo Hospital de Caridad y los cofrades entraron en el santuario, cerrando las puertas.

Es entonces cuando se escenificó otro de los momentos más significativos de la jornada, cuando el representante del Santo Hospital de Caridad, en este caso su Hermano Mayor, Alberto Lens, pide permiso, con el golpe del mazo en la puerta, para entrar en el templo y, tras una sencilla ceremonia, recibir la caridad de los ferrolanos, depositada en la arqueta –entre el domingo y el lunes procederá al recuento del dinero recaudado–.

La música del coro Diapasón pone fin a la jornada del Sábado Santo , que el domingo se prepara para despedir los actos religiosos con el Gozoso Encuentro, nuevamente con la plaza de Armas como escenario.

Domingo de Resurrección

Un año más, la asociación de Alfombristas de Corpus Cristi de Ponteareas regresan a Ferrol para elaborar su alfombra y recibir así a María Magdalena y Jesús resucitado.

Más allá de los últimos cortejos, este Domingo de Resurrección se celebra el segundo concierto del V Ciclo Coral Internacional de Música sacra, a las siete de la tarde, en la concatedral de San Julián, en el que actuará el coro Diapasón.

El ciclo tendrá continuidad todavía el próximo fin de semana, con el Grupo Vocal Sólo Voces (Lugo), finalizando al día siguiente, a las 18.00, con el Coro de Pequeños Cantores de Esposende (Portugal).