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Ferrol

Sábado Santo, jornada de solidaridad con el cambio de donativos por flores

El templo de las Angustias está abierto para depositar ayudas en la arqueta de madera, tallada por Guillermo Feal

Cristina R. Calvo
Cristina R. Calvo
04/04/2026 17:45
recogida limosnas en Angustias para el Refugio
Recogida de donativos en la iglesia de las Angustias para el Refugio del Santo Hospital de Caridad
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De todos los momentos clave que se han ido acumulando esta Semana Santa ferrolana, la más soleada y multitudinaria de los últimos años, el  de este Sábado Santo merece estar en ese relatorio. Es la jornada de la solidaridad, del intercambio de donativos por flores, en un simbólico gesto de agradecimiento a los fieles que en el santuario de las Angustias aportan su granito económico de arena para el refugio del Santo Hospital de Caridad. A cambio, las flores de los tronos que han ido procesionando esta Semana Santa por las calles de la ciudad se regalan, una a una, con cada aportación.

Así, en un continuo goteo durante la jornada, desde las nueve de la mañana, hora a la que se abrieron al público las puertas de la iglesia de la plaza de las Angustias, se van sucediendo donativos y flores para mantener viva esta tradición, que cumplió 70 años.

El donativo para el refugio Pardo de Atín de la Angustia recauda 4.700 euros

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Antes de procesionar por la tarde, la imagen titular del templo, la Virgen de las Angustias, entronada en la advocación de la Caridad y el Silencio, recibe a los fieles, que van entregando sus donativos en la arqueta de madera tallada por Guillermo Feal y que después saldrá a la calle (20.00 horas) en la procesión de la Caridad y el Silencio.

Antes de la salida, todos los cofrades —que van de riguroso luto y despojados de sus capas— hacen voto de silencio en el templo hasta su regreso, con lo que se produce una fusión del silencio procesional con la caridad del pueblo.

Una vez concluida la procesión, se regresará al templo para depositar la arqueta.

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