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Emprendimiento

Mercado, arte, bedidas y música: los ingredientes básicos de un Filispín 2.0 en Sala Curuxeiras

La segunda edición de este evento cuenta con música desde las 12.00 hasta las 22.30 horas, además de sorteos de Inés Pose, Chavs Clothing y Argalleira

Redacción
04/04/2026 21:43
Filispín pop UP
Filispín pop UP
Jorge Meis
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Coincidiendo con la Festa do Marisco de Ferrol, también en el puerto, en la Sala Curuxeiras, la plataforma local Filispín PopUp volvió a la carga este sábado 4 -de 11.00 a 23.00 horas- con un nuevo mercado de firmas de la zona, enriquecido con mucho arte, bebidas y música a cargo de cinco proyectos. Además, se realizaron sorteos de productos de Inés Pose (dos vales de 100 euros), Chavs Clothing (cuatro tarjetas regalo de 25 euros) y Argalleira (Diseño de mirada, que incluye tinte de cejas, de pestañas y lifting).

Como ya advertían en su lema “Esto no es algo temporal, vinimos para quedarnos”, después de haberse estrenado en el Parador de Turismo, las jóvenes diseñadoras ferrolanas que están detrás de esta iniciativa cambiaron de escenario para ofrecer una versión 2.0 en la que reafirmaron su apuesta por la ciudad.

Filispín pop UP
Parador entrevista Mercadillo Filispin

Catorce marcas y diez horas de “pop up” para el primer sarao de Filispín en Ferrol

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Si ya en la primera edición incluyeron una sesión vermú y un tardeo, esta vez la música abarcó desde las 12.00 hasta las 22.30 horas, de la mano de los DJ’s Robinson, Cristian Ramos, Bruno Kavi y Pachirulo, así como Quentada Music.

Sin embargo, no podían faltar las prometidas novedades, que se materializaron en un taller de scrapbook de la mano de 15406, una marca ferrolana que se encargó de enseñar a crear un cuaderno de viaje personalizado desde cero, al mismo tiempo que los participantes pudieron disfrutar de un brunch.

Además, Martín 0ne repitió exhibiendo su arte, este año también junto al de Blanca Vila & Carla García, Hedi Ploegstra y Silvia Varela.

Parador mercado Filispin

El primer “market” de Filispín aunó talento, música, arte en directo y numeroso público en Ferrol

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