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Artesanía de Galicia

La I Feira Galega de Artesáns celebrará 12 citas hasta fin de verano tras debutar en Ferrol, incluyendo San Sadurniño

De la misma manera que se estrenó en plena Semana Santa, celebrando este mismo sábado su último día, la iniciativa aprovechará un evento de gran popularidad en la comarca

Redacción
04/04/2026 15:58
feria artesanía
La única firma ferrolana de la primera edición de la Feira Galega de Artesáns, O Carabel Ecocestos
Jorge Meis
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En plena Semana Santa ferrolana se estrenó la primera Feira Galega de Artesáns en la plaza da Constitución, en el Cantón, una iniciativa para la que colaboran la Xunta de Galicia y la Asociación Galega de Artesáns. Después de este estreno en la ciudad, con cuatro jornadas completas que todavía ofrecen este sábado 4 una última oportunidad (de 11.00 a 21.00 horas), entre este mes de abril y septiembre se celebrarán un total de 12 encuentros en las cuatro provincias, incluyendo una enmarcada en la Feira da Plantación de San Sadurniño.

La idea es acercar los productos artesanos gallegos y consolidar la marca Artesanía de Galicia, ya que solo los profesionales inscritos en la misma pueden participar en estas citas, que al mismo tiempo apuestan por la dinamización cultural, económica y turística de los distintos lugares de destino. Asimismo, los artesanos encuentran en esta feria un espacio de venta directa de sus productos, ampliando y diversificando el alcance habitual.

Uno de los talleres artesanos que se podrán encontrar es el de Carlos Rubio (O Carabel Ecocestos), que elabora sus piezas en Serantes

La I Feira Galega de Artesáns se estrena esta Semana Santa en el Cantón de Ferrol

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El estreno se realizó con cuatro firmas de Ferrolterra como son O Carabel Ecocestos (Ferrol), Hana no Boshi (Pontedeume), De filo (Cedeira) y Moira (Valdoviño), así como del resto de Galicia como Chueco, Art Design Gallery, Mónica Fuentes, Néboa na ría, Zimzelatum, Ana Aguín, Amorei, Carperlota, Adanegra, Ceniza de papel y La Bellota Mágica.

Una vez se despida el debut en Ferrol habrá que poner la vista en las próximas fechas que, pasando antes por unas fiestas en Padrón, también está previsto que la Feira Galega de Artesáns pase, el día 26, por la Feira da Plantación de San Sadurniño.

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