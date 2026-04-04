La Armada prepara la modernización más ambiciosa de sus instalaciones en la plaza de Ferrol

Para la modernización de las instalaciones de O Vispón, Intendencia reserva una partida de 16,5 millones Archivo

La hoja de ruta del Ministerio de Defensa para modernizar sus instalaciones en la plaza de Ferrol –Arsenal, Esengra, Escaño y Cuartel de Dolores, principalmente– tiene 2026 marcado en rojo. Las ciudad militar recibirá este año un impulso definitivo, con inversiones muy relevantes para avanzar en la mayor transformación del patrimonio militar del último siglo.

El Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa para el presente ejercicio recoge partidas millonarias en este ámbito. Dejando al margen las destinadas a mantener y modernizar los buques con base en el Arsenal y los gastos corrientes y de suministros varios, los presupuestos para acometer actuaciones en las instalaciones de la Armada en Ferrol absorberán la mayor parte de la inversión.

La más elevada será en O Vispón, en la estación naval de A Graña, un enclave que está a las puertas de su gran transformación para albergar en un futuro las corbetas del programa europeo –EPC–, todavía en fase de diseño. Para la modernización de las instalaciones de O Vispón, Intendencia reserva una partida de 16,5 millones, que más que doblaría la que actualmente está en proceso y que se ciñe al almacenaje y servicio de suministro de combustibles. Actualmente está en fase de evaluación, con un presupuesto de licitación de 7,8 millones de euros. Cabe recordar que esta actuación conlleva otras no menos relevantes, como el contrato con Forestal del Atlántico para el suministro de F-76, para el que el Plan Anual de Contratación del Ministerio reserva cerca de tres millones –2,8– este ejercicio.

Patrimonio

Dejando a un lado las partidas para el mantenimiento de buques con base en el Arsenal (ocho millones), la siguiente gran licitación de este año será la rehabilitación del Cuartel de Dolores, donde se aloja el Tercio Norte de Infantería de Marina. La Armada cuantifica e 7,2 millones la inversión necesaria para acometer estas obras que, además, se completarían con una intervención más y no menos importante desde el punto de vista patrimonial: la rehabilitación de Fontelonga, con 1,4 millones de presupuesto.

Fontelonga Archivo

Las escuelas de la Armada –la Esengra, en A Graña, y la Escaño, en Caranza– también serán objeto de cuantiosas inyecciones para mejorar sus servicios y medios para la formación del alumnado. Destaca en este apartado el traslado de la escuela de hostelería en el primer caso, con cerca de siete millones de inversión, y, en la Escaño, la construcción de un nuevo tacón en el denominado Cuartel del Alumnos, con 5,8 millones.

Sin embargo, no serán estos los únicos contratos millonarios que, según los planes del Ministerio de Defensa, se activarán en los dos centros de formación de la Armada. Así, por ejemplo, se prevé el inicio del proceso para levantar, en la estación naval de A Graña, un nuevo edificio en el que centralizar la Comisión Naval de Regatas, los talleres, almacenes y mantenimiento, al que se prevé destinar 4,5 millones. Las instalaciones deportivas de Esengra y Escaño también recibirán un impulso –las actuaciones concretas están todavía por desvelarse públicamente– de 2,4 millones en la primera y de tres en la segunda, que continuará así desarrollando su plan específico de modernización, que incluye, como se recordará, la cubrición de las pistas centrales, entre otras intervenciones en ciernes.

Museo naval y Abrir Ferrol al Mar

Ya en el Arsenal, el desarrollo del proyecto municipal de ‘Abrir Ferrol al mar’ es también el trasfondo de algunas de las actuaciones que serán más visibles para la ciudadanía. El avance del derribo parcial del muro del Paseo de Irmandiños exige otras obras de calado para completar la nueva imagen de la zona de contacto entre los barrios de Ferrol Vello, A Magdalena y Esteiro y el límite del recinto militar.

En esa tesitura están las obras de adecuación del espacio que abarca la Puerta del Dique, Herrerías y Exponav, que requerirá una inversión de 1,2 millones, el doble que el que se necesitará para la segunda fase del tejado del edificio de Herrerías.

Más de un millón se invertirá en adecuar el antiguo edificio de Enfermería en las instalaciones de A Graña y el doble es lo que piensa invertir el Ministerio de Defensa a través de Intendencia en el traslado de la escuela infantil ‘Grumete’ en la zona de Herrerías, que se habilitará de nuevo en la escuela Antonio de Escaño.

Muy cerca de allí, en el inmueble que antaño fue el presidio de San Campio, está el Museo Naval, que se someterá a una profunda remodelación. El Arsenal cuantifica en 3,4 millones el dinero necesario para este cometido, que incluirá una adaptación total en materia de accesibilidad, como, por ejemplo, un ascensor.

En el programa para el presente año, el departamento que dirige Margarita Robles plantea también la rehabilitación del ala oeste del Cuartelillo de Marinería, en el interior del Arsenal, para albergar los servicios de enfermería –2,8 millones de presupuesto de licitación–, algo más que lo que supondrá el traslado del ramo de Armas al edificio de Sistemas.

La modernización del muelle 8, tasada en 2,2 millones, y más de cinco millones de asistencia técnica y redacción de proyectos forman parte del plan.