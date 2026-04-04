Ganar el jubileo es posible estos días sin viajar a Santiago ni salir de Ferrol

Iglesia de San Francisco Daniel Alexandre

Cientos de fieles se acercan a diario a Santiago de Compostela en peregrinación para ganar el jubileo en la catedral, pero para quienes no lo sepan y en plena Semana Santa, cabe recordar que en Ferrol también es posible, al menos hasta el próximo día 11 de abril, ganar el jubileo extraordinario sin tener que desplazarse a la capital de Galicia.

El templo que permite conseguir esta indulgencia plenaria es el castrense de San Francisco y el motivo no es otro que la conmemoración de los 125 años de la Virgen del Carmen como patrona de la Armada (1901-2026).

Esa condición de jubileo extraordinario se muestra en el propio templo, junto al decreto de la Penitenciaria Apostólica en la que se especifica que “en virtud de las facultades concedidas de modo especial tras la petición del arzobispo castrense de España, Juan Antonio Aznaréz, con ocasión del Jubileo se concede una indulgencia plenaria, que podrá ganarse, observadas las condiciones habituales por los fieles”.

Entre estas “condiciones” se encuentran, como es común también en el Jubileo en la catedral, la confesión sacramental, la comunión eucarística y oraciones por las intenciones del sumo pontífice.

El decreto está firmado en Roma por el obispo titular de Velletri, Cristóbal Juan Nykiel, regente de la penitenciaría Apostólica.

Esta concesión de año jubilar para la iglesia de San Francisco de Ferrol es un privilegio, ya que no todas las instituciones que celebran efemérides especiales pueden acogerse a esta determinación. Es la Iglesia la que decide quien puede llevarlo a cabo en función de una serie de factores marcados por la devoción de los fieles o la antigüedad en su labor cristiana.

Desde 1901

Al cumplirse los 125 años de la Virgen del Carmen como Patrona de la Armada cabe recordar que no siempre fue esta santa la que se veneró por parte de las gentes de la mar y la Marina.

La victoria de Lepanto –en la que una coalición de estados católicos organizada por el papa Pío V, derrotó a la flota del Imperio Otomano, en el golfo de Patras, frenando la expansión turca–, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, está detrás de la designación de Nuestra Señora del Rosario, como patrona de la Marina, pues ese día se conmemoraba su festividad.

Homenaje en Ferrol a la patrona de las gentes del mar Más información

Más adelante fue tomando cuerpo el culto oficial a la Virgen del Carmen hasta que por Real Orden de 1901 es declarada Patrona de la Marina, y también de las marinas mercante, deportiva y pesquera. El día 16 de julio en todos los pueblos costeros –y en muchos sin serlo– se celebra con gran solemnidad y fervorosas procesiones náuticas su festividad.

Al tratarse de una iglesia castrense, la de San Francisco de Ferrol acoge esa celebración del Jubileo por el 125º aniversario de este patronazgo.

Indulgencias

Pero este templo tiene más curiosidades en su interior, y así no solo es posible este Jubileo extraordinario, con fecha de caducidad el próximo día 11.

De este modo, a los pies de varias imágenes de santos como San José, Santa Bárbara o San Benito de Padua se encuentran grabados del siglo XVIII con las concesiones del arzobispo de Santiago o del obispo de Mondoñedo, según el caso, de indulgencias por distintos períodos de tiempo –80 o 40 días–, válidas durante todo el año, siempre y cuando los fieles recen determinadas oraciones ante estas imágenes.