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Cine gratis

‘El secreto del herrerillo’, el film gratuito de este domingo del programa Petís Duplex

La siguiente película de animación será ‘Mary Superchef’

Redacción
04/04/2026 17:37
Fotograma de la película de animación 'El secreto del herrerillo'
Fotograma de la película de animación 'El secreto del herrerillo'
Cedida
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Todos los domingos, a las 12.00 horas, se ofrece una proyección gratuita enmarcada en el ciclo Petís Duplex, por el que la sala ferrolana colabora con el Concello de Ferrol. La sesión del día 5 de abril exhibirá la película de animación, dirigida a todas las edades, ‘El secreto del herrerillo’ (2025), una obra dirigida por Antoine Lanciaux que cuenta la historia de una niña que investiga el pasado de su propia familia.

El cineasta también firma el guión junto a Pierre-Luc Granjon, un texto protagonizado por Lucie, de 9 años, que se traslada a un pueblo con su madre, la directora de una excavación arqueológica junto a Pierrot. Con la ayuda de un nuevo amigo y de un par de herrerillos, la pequeña vivirá numerosas aventuras en escenarios que fueron olvidados como un castillo o una vieja caravana.

Continuación

La siguiente sesión del ciclo Petís Duplex ofrecerá, el domingo 12, la proyección gratuita ‘Mary Superchef’ (2023), una película de Enzo d’Alò sobre el sueño de una niña de convertirse en cocinera profesional, una meta no exenta de dificultades que pasará por romper las barreras temporales y reunir a cuatro generaciones de mujeres de la familia.

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