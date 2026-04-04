El Concello mantiene que la fase 1 de “Abrir Ferrol ao Mar” terminará entre diciembre y enero

La curva que inicia el trazado de la muralla junto a la garita del Dique ya ha sido terminada Daniel Alexandre

La primera fase del macro proyecto “Abrir Ferrol ao Mar” estará finalizada entre los meses de diciembre y enero, según las previsiones del gobierno municipal. Las obras, ahora paradas por las festividades de Semana Santa, mantienen “un buen ritmo”, según avanzó esta semana la concejala de Urbanismo, Blanca García, que afirmó que las obras de demolición del primer segmento de la muralla, entre la garita de la plaza de Galicia y la puerta de Enfermería, ya se encuentran completadas.

Así, desde el Concello se mantiene el cronograma original de la intervención, arrancando en cuestión de días las obras de la segunda etapa, que se simultanearán con la primera. “La idea es empezar a finales de mes o principios del siguiente, porque el contrato ya está firmado y solo queda que, a la vuelta de Semana Santa, se rubriquen los de dirección de obra para aprobar el Plan de Seguridad e iniciaríamos los trabajos”, explica.

Estado actual

Volviendo a las actuaciones que ya están en marcha, durante las últimas semanas se ha podido observar en Irmandiños cómo los restos de la muralla demolidos ya han sido retirados, mientras que el perfil que seguirá la parte baja de la infraestructura ya se encuentra rematado. En este sentido, en el lateral de la garita ya se aprecia la curva que inicia el trazado, a la que sigue la hilera de bloques que conforman la albardilla –recuperados del paredón original–, sobre los que se situará la verja de seguridad.

Según el cronograma municipal, los trabajos en la avenida de Esteiro arrancarán entre finales de abril y comienzos de mayo Jorge Meis

“Ya se encuentra todo nivelado y con su aspecto final”, relata García Olivares, señalando que también se ha completado la capa de mortero entre las puertas del Dique y Enfermería. “Ahora lo que se está haciendo es todo lo relativo a las canalizaciones de iluminación y de ‘smart city’ y también se han ejecutado los alcorques de los árboles que se van a plantar”, apunta la concejala, detallando que el siguiente paso será la pavimentación de este tramo.

A este respecto, igualmente, la responsable de Urbanismo explicó que la altura que se aprecia ahora en el muro no será definitiva, dado que las obras de urbanización supondrán un aumento de la cota del suelo de entre 15 y 30 centímetros. “Justo delante del dique, que parece que queda muy elevado, como el suelo va a subir al final va a quedar más bajo, y va a ser así en todo el frente de Irmandiños, asevera, indicando que primero se realizará un recrecido de mortero para después colocar la losa de granito con acabados de cantería de las aceras, siguiendo la estética adoptada durante el proyecto de urbanización de la fachada marítima en Curuxeiras –el carril bici, por tanto, será de hormigón coloreado, mientras que la plataforma para el tráfico rodado será de aglomerado–.

Siguientes pasos

Una vez finalicen las obras en el primer tramo de la fase 1 y las actuaciones que se están realizando en La Cortina, avanzó Blanca García, comenzarán las labores de reurbanización de la puerta del Parque, que, como se recordará, se configurará como un área ajardinada con caminos de áridos prensados. Posteriormente, comenzaría la segunda etapa en la demolición del añadido del muro hasta la cota del siglo XVII entre este acceso y el de Enfermería, así como la del pequeño segmento perpendicular al Dique de la Campana.

En cuanto a plazos, la responsable de Urbanismo estima que en el mes de junio el tramo en el que ahora se está trabajando ya estaría terminado –incluida La Cortina–, centrándose los trabajos tanto en el segmento restante como en la reforma de la plaza de Galicia. “La previsión que tenemos es de acabar toda la obra hasta Esteiro en diciembre”, insistió García Olivares, anticipando, además, que se realizarán “una puesta en uso parcial” en las partes ya finalizadas.

La fase Caranza de “Abrir Ferrol ao Mar” no incluirá trabajos a pie de calle, salvo en la construcción de los dos nuevos aparcamientos disuasorios Jorge Meis

Por último, en cuanto a la fase 2, que afectará a las calles Taxonera y Mac-Mahón entre el acceso a Navantia y la antigua puerta del astillero, la edila ferrolana detalló que el plazo de ejecución de los trabajos es de 15 meses, pero que ese es el calendario que figura en las prescripciones técnicas, no necesariamente “el definitivo”, dado que se busca “solapar” ambas intervenciones “para hacer la obra en menos tiempo”. De hecho, la intención es que también coincidan las labores de la segunda y la tercera etapa de la iniciativa, si bien esta última se encuentra en una fase de desarrollo más temprana que las anteriores.

Intervención en Caranza

La tercera fase del proyecto, al igual que sucedió con la primera, se dividirá en dos partes, aunque de un modo completamente diferente. En esta ocasión, la separación no responderá a una compartimentación de los tramos para hacer más eficientes los trabajos –además de facilitar la reapertura parcial a la ciudadanía y el tráfico rodado de las partes afectadas–, sino a la naturaleza completamente diferente de las obras. Así, como explicó Blanca García, la primera se centrará en la urbanización de la ensenada y el entorno del Auditorio y del conservatorio, mientras que la segunda estará concentrada casi en exclusiva en la futura nueva playa.

“Esta parte del proyecto tiene, como nosotros lo denominamos, una fase de mar y otra de tierra, y ahora la que está aprobada es la de tierra”, relató la concejala de Urbanismo, señalando que la previsión es actuar en un tramo de 600 metros, pero que se trata de un segmento “complicado” de definir porque no es una medición lineal. “En esa superficie lo que va incluido son los aparcamientos, uno frente al Auditorio y el otro en una parcela rectangular próxima, y luego la reurbanización del borde marítimo, es decir, de todo lo que hay bajo el Auditorio y el conservatorio”, relata García Olivares. “Lo que es en la calle no actuamos, salvo para hacer los estacionamientos en esos terrenos”, aclaró, apuntando que, en este ámbito, únicamente estarían afectados el parking del Xan Viaño y el entorno de la senda de tierra por la que discurre el camino de Santiago. En cuanto a la construcción de la nueva playa, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, detalló el pasado mes de marzo que se trata de una actuación ya redactada, de modo que en los últimos meses se ha estado trabajando en la obtención de todos los permisos sectoriales de cara a definir, por ejemplo, el tipo de arena que se empleará en su desarrollo.

Interconexión

El proyecto, por tanto, no contempla la conexión, al menos directa, del trazado de sendas peatonales y carriles bici construido durante las primeras dos fases –y que a su vez se unen con las realizadas en el entorno del puerto interior, que a su vez enlazan con la ensenada de A Malata–, aprovechando en su lugar las infraestructuras ya existentes en la avenida de Esteiro. En este sentido, la responsable de Urbanismo señala que empalmar la puerta antigua del astillero con Caranza “es complicado”, especialmente por las grandes afectaciones de tráfico que supondrían dificultar uno de los accesos a Navantia y a la escuela de especialidades Antonio Escaño.

Por el momento no hay planes para conectar las intervenciones en Esteiro con las que se realizarán en Caranza Jorge Meis

“La conexión se puede hacer desde ‘arriba’, por la avenida de Esteiro, que engancha con el bulevar, que ya te deja en el Auditorio”, apunta. Asimismo, cabe señalar que a lo largo de la calle Telleiras también existe carril bici, por lo que el trazado –especialmente si finalmente se acomete el proyecto de urbanización del entorno del parque del Montón y su unión con As Pías– permitiría rodear la totalidad de la zona a través de la avenida do Mar. En cualquier caso, el gobierno local confía en que incluso esta fase estará terminada el próximo 2027.