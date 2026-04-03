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Ferrol

Una grave agresión de madrugada en Ferrol obliga a intervenir a la propia comisaria tras la procesión

Ocurrió al finalizar el cortejo del Cristo de la Misericordia y la Piedad, en la calle Magdalena

Redacción
03/04/2026 10:13
Uno de los coches patrulla que fue reclamado por los policías
Uno de los coches patrulla que fue reclamado por los policías
F. C.
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Policía Nacional y Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvieron que movilizarse en la madrugada de este viernes por una grave agresión que se registró en el entorno de la calle Magdalena en su cruce con Concepción Arenal, pasadas las 3.30 horas.

En concreto, fue al término de la procesión del Cristo de la Misericordia y la Piedad, cuando la zona de ocio nocturno estaba abarrotada, pero también lo estaba la calle Real, por donde la gente salía de la plaza de Amboage, cuando un joven con la cara totalmente ensangrentada llamó la atención de varias personas que se cruzaron con él.

Dos de ellos fueron la comisaria jefa de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda, y otro mando policial que la acompañaba. Ambos, con el uniforme de gala porque acababan de participar en la presidencia del cortejo, trataron de calmar al muchacho, dando la voz de alarma ellos mismos a la central y requiriendo una ambulancia, al tiempo que lo asistían y lo tranquilizaban, apartándolo de la zona. 

Los amigos del agredido aseguraban que la brecha que tenía en su frente se la habrían producido al golpearlo con un botellín en la cabeza. Hasta la zona acudieron dos patrullas de la Policía Nacional y la asistencia sanitaria.

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