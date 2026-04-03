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Ferrol

La solemnidad del Santo Entierro da paso al palio de la Soledad y al silencio de 'Os Caladiños'

El Crucificado de la Merced inició los cortejo de la tarde del Viernes Santo ferrolano

Marta Corral
Marta Corral
03/04/2026 21:43
Acto del Desenclavo y Santo Entierro Hermandad del santo Entierro Semana santa Ferrol 2026
La Santa Urna este Viernes Santo por A Magdalena
Jorge Meis
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A las siete de la tarde, puntuales como aquel 23 de marzo de 1951 que por primera vez se revistieron con la túnica de la cruz de Jerusalén, salía el Santo Entierro de San Julián después de haber cumplido su primera misión en el Viernes Santo ferrolano: llevar a cabo la función del 'Desenclavo', y hacerlo además con la nueva imagen del Señor, réplica de la del siglo XVII.

Conmemorando los 75 años de su primera procesión, la hermandad discurrió por la tableta de A Magdalena con la Santa Urna, acompañados de la banda del Tercio Norte y con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encabezando la presidencia.

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Tras dos horas de cortejo, se recogió en la catedral a las nueve, cuando el día caluroso empezaba a dejar paso a una noche fría. No hubo que esperar a San Juan, cuyo tercio entró en el atrio a continuación y, con él, el paso del Evangelista, que solventó una vez más la estrechez de la puerta de la concatedral para entrar en el templo.

Poco después, la Virgen de los Dolores accedió también al interior, donde se la recibió con el canto de la 'Salve Regina' que escuchará ya en la madrugada del Sábado Santo, cuando regrese de nuevo a su casa en Amboage con 'Os Caladiños', que sale de la concatedral a las 23.30 horas.

Mientras, a la hora a la que se publica esta crónica, La Soledad transcurre por Capitanía, siguiendo después por Real, Coruña, Magdalena, San Diego, Real y retirada en la capilla de la Orden Tercera.

Crucificado

Después del Santo Encuentro, la procesión más madrugadora de la tarde de este Viernes Santo fue la del 'Crucificado' de la Merced, que salía pasadas las cuatro de la tarde de la capilla de Amboage.

El paso del Crucificado a su paso por Magdalena
El paso del Crucificado a su paso por Magdalena
F. C.

El paso del Cristo, obra de José Rivas que cumple cien años, procesionó en paso de Calvario con Acotaga como acompañamiento musical, en un cortejo también con mucho más público del habitual.

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