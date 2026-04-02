Las obras de Capitanía General para albergar la Fupro darán comienzo en mayo

Las obras durarán doce meses Emilio Cortizas

La remodelación del palacio de Capitanía General comenzará finalmente en mayo, meses después de su adjudicación –fue en octubre del año pasado– a la empresa Oreco Balgón por un importe de 2,3 millones de euros. La complejidad de la intervención, puesto que no afectará a todo el inmueble, y la necesidad de acompasarla con otras actuaciones complementarias para mantener en funcionamiento servicios como el Archivo Naval están detrás de ese ligero retraso al que tampoco han beneficiado las condiciones meteorológicas de los meses de enero y febrero.

En ese sentido, desde la Jefatura del Arsenal se informa de que el traslado de los fondos del archivo se realizará a finales de abril y durará alrededor de un par de semanas. Antes, no obstante, deberá finalizarse la adaptación del antiguo taller del ramo de Mantenimiento, en Herrerías, un cometido que recae en la firma Desarrolla.

Con esta actuación, una de las más ambiciosas de la Armada desde el punto de vista patrimonial y organizativo de las últimas décadas, Capitanía General albergará el cuartel de la Fuerza de Protección, que actualmente tiene sus dependencias en la estación naval de A Graña, también inmersa en un proceso de transformación que tendrá continuidad a lo largo de los próximos años.

Oreco Balgón tiene de límite hasta finales de noviembre del año que viene para entregar una obra que no debería prolongarse más allá de un año, según los pliegos, y en ningún caso interferirá en la casa-palacio, con usos de vivienda y de representación de la Armada, y también –aunque esto está todavía por aclarar– escenario de las visitas guiadas que suelen organizarse en la temporada de verano sobre todo.

Por lo tanto, los trabajos se centrarán en la sede del Estado Mayor de la Defensa y el antiguo patio central. Como se sabe, entre ambas zonas hay también un espacio en el que se localizan las instalaciones de mantenimiento y que en la actualidad presenta un deterioro importante.

La empresa adjudicataria habilitará en ese espacio un hueco más diáfano, prescindiendo, en la medida de lo posible, de todos los elementos añadidos que puedan distorsionar la arquitectura original del inmueble.