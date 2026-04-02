Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Las obras de Capitanía General para albergar la Fupro darán comienzo en mayo

La remodelación no afectará a la zona noble del inmueble, pero hará necesario el traslado del Archivo Naval

X. Fandiño
X. Fandiño
02/04/2026 22:12
Capitanía
Las obras durarán doce meses
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La remodelación del palacio de Capitanía General comenzará finalmente en mayo, meses después de su adjudicación –fue en octubre del año pasado– a la empresa Oreco Balgón por un importe de 2,3 millones de euros. La complejidad de la intervención, puesto que no afectará a todo el inmueble, y la necesidad de acompasarla con otras actuaciones complementarias para mantener en funcionamiento servicios como el Archivo Naval están detrás de ese ligero retraso al que tampoco han beneficiado las condiciones meteorológicas de los meses de enero y febrero.

En ese sentido, desde la Jefatura del Arsenal se informa de que el traslado de los fondos del archivo se realizará a finales de abril y durará alrededor de un par de semanas. Antes, no obstante, deberá finalizarse la adaptación del antiguo taller del ramo de Mantenimiento, en Herrerías, un cometido que recae en la firma Desarrolla.

Con esta actuación, una de las más ambiciosas de la Armada desde el punto de vista patrimonial y organizativo de las últimas décadas, Capitanía General albergará el cuartel de la Fuerza de Protección, que actualmente tiene sus dependencias en la estación naval de A Graña, también inmersa en un proceso de transformación que tendrá continuidad a lo largo de los próximos años.

Oreco Balgón tiene de límite hasta finales de noviembre del año que viene para entregar una obra que no debería prolongarse más allá de un año, según los pliegos, y en ningún caso interferirá en la casa-palacio, con usos de vivienda y de representación de la Armada, y también –aunque esto está todavía por aclarar– escenario de las visitas guiadas que suelen organizarse en la temporada de verano sobre todo.

Por lo tanto, los trabajos se centrarán en la sede del Estado Mayor de la Defensa y el antiguo patio central. Como se sabe, entre ambas zonas hay también un espacio en el que se localizan las instalaciones de mantenimiento y que en la actualidad presenta un deterioro importante.

La empresa adjudicataria habilitará en ese espacio un hueco más diáfano, prescindiendo, en la medida de lo posible, de todos los elementos añadidos que puedan distorsionar la arquitectura original del inmueble. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Entre el pasado jueves y este domingo se registró la mayor afluencia de personas

La Festa do Marisco se consolida como el evento gastronómico de referencia en la Semana Santa
J Guzmán
El hombre entró a robar en el pabellón de A Gándara en dos ocasiones en poco más de 48 horas

La Audiencia volverá a juzgar al ferrolano procesado cuatro veces en un mismo día por delitos de robo
J Guzmán
Procesión Domingo de ResurrecciónSemana Santa Ferrol 2026

Una tapiz de lujo ‘made in’ Ponteareas para culminar el Gozoso Encuentro de la Semana Santa de Ferrol
Marta Corral
Manuel García haciendo el signo de la paz junto a compañeros de Brasil (entre los que se encuentra la concejala Mariana Conti), Turquía y Argelia

Manuel García, activista: “En la Flotilla, moralmente llevábamos millones de personas a bordo”
Rita Tojeiro Ces