Ferrol, la ciudad que “no se cansa de esperar”, abarrotó las dos procesiones del Martes Santo

Procesión de La Esperanza Daniel Alexandre

Fueron dos las procesiones que discurrieron el Martes Santo por las calles de Ferrol, logrando una jornada más que el público se agolpase durante todo su recorrido, especialmente en las inmediaciones de las sedes canónicas de las cofradías de la Soledad y Dolores, de donde salieron cuatro pasos.

Es desde este Miércoles Santo cuando, coincidiendo con los festivos, se espera todavía una mayor afluencia de gente en la ciudad. El primero de los cortejos de la pasada jornada fue el del ‘Cristo de la Buena Muerte’, que salió de la capilla de la Orden Tercera para recorrer Real, Coruña, Magdalena y San Diego, para su retirada por Real de nuevo.

La imagen titular, obra de Jesús Cepeda y que ya se pudo ver el pasado Sábado de Pasión durante su traslado desde San Julián, estuvo acompañada de la Virgen del Perdón y la Misericordia, una talla realizada por el sevillano Juan José Negrí Acevedo entre los años 2010 y 2014, adquirida por la hermandad de Ferrol Vello un año después.

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El acompañamiento musical de esta primera procesión, que salió a las 19.00 horas, estuvo a cargo de la Banda de Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro, que este año se está luciendo especialmente en la Semana Santa ferrolana, y de las agrupaciones Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, dos de las grandes formaciones de la ciudad.

Columna y Esperanza

El segundo de los cortejos, organizado por la Cofradía de Dolores, salió a las 21.00 horas de la iglesia y el corralón, pasando por Méndez Núñez, Real, Sánchez Barcáiztegui, Magdalena, Tierra, Real y recogida. En este caso, abrió junto a la Cruz de Guía la Agrupación Musical de la Virgen de la Amargura, mientras que Acotaga y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno acompañaron a los pasos.

Salida del paso de misterio de Jesús Atado a la Columna Daniel Alexandre

Pudo ver Ferrol por primera vez al flagelador, la tercera de las imágenes que se incorpora al paso de misterio de Jesús de la Columna que el sevillano Fernando Murciano empezó a tallar en 2024 presentando primeramente al Señor, el año pasado al sumo sacerdote Caifás y este al encargado de latigar a Cristo. Con un exorno floral de rosa e iris, el conjunto fue muy aplaudido durante la procesión, en la que fue llevado por la dotación de portadores del Santísimo Cristo de la Misericordia, dirigidos por Juan Martín.

No fue menos ovacionada, como cada Martes Santo, la Virgen de la Esperanza, que estrenó un nuevo tocado “muy sevillano” y lució nuevamente joyas características de su advocación, como el broche del ancla en el pecho regalo de la banda que lleva más de 30 años tocando a su trasera o el barco pendiendo de su muñeca.

Nuevamente, en sus últimos minutos en las calles sonó ‘Una Madre no se cansa de esperar’ y la plaza de Amboage lo cantó al unísono, dedicándole después un aplauso a sus portadoras, con Lola Castro Casares al martillo. Seguidamente, al cerrarse las puertas del corralón, se abrieron las de la capilla de la Merced, donde este año también permitieron al público adentrarse en un acto íntimo como es el de la subida al trono de la Cautiva.

Concierto sacro

San Julián se transformó este Martes Santo en el escenario de la obra ‘A Mortuis Resurgere’, que contó con un público entregado —pudiendo seguir la traducción de los textos en latín con un programa de mano— desde que sonaron los primeros acordes a las siete de la tarde.

El concierto sacro de San Julián tuvo una gran afluencia de público Daniel Alexandre

La pieza, que recoge el relato de María Magdalena, primera testigo de la resurrección de Cristo, está firmada por Jorge Grundman y contó con la dirección del ourensano Diego Fortes y con la ferrolana Patricia Rodríguez como soprano solista. La Coral Polifónica Ferrolana ‘A Magdalena’ completó el elenco de una tarde para el recuerdo.