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Ferrol

El escritor Manuel Esteban presenta en el Campus su novela ‘La ley del mar’

El encuentro con el escritor vigués  está abierto a toda la comunidad universitaria y al público en general

Redacción
01/04/2026 22:13
Manuel Esteban
Manuel Esteban
Cedida
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La Biblioteca Ángela Ruiz Robles, en el Edificio de Apoyo al Estudio del Campus Industrial de Ferrol, acogerá el martes 7 de abril, a las 19.00 horas, un encuentro con el escritor Manuel Esteban, que presentará su última novela, ‘La ley del mar’ (Xerais, 2025), invitado por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF).

Manuel Esteban –Vigo, 1971– es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y profesor de la rama sanitaria de formación profesional. En la actualidad, trabaja como docente en el Centro Integrado de Formación Profesional Manuel Antonio, situado en Vigo. Sus tres primeras novelas: ‘La ira de los dóciles’ (Xerais, 2016), ‘Mi nombre es Nadie’ (Xerais, 2018) y ‘La venganza de los hombres buenos’ (Xerais, 2020), están protagonizadas por el inspector de policía Carlos Manso.

Tal y como recoge la sinopsis de la propia obra, ‘La ley del mar’ narra una historia real sucedida en el Mediterráneo en la que el autor, Manuel Esteban, comparte con sus lectores y lectoras “un estremecedor relato de muerte y de supervivencia, de solidaridad y de egoísmo”.

El encuentro con el escritor vigués Manuel Esteban está abierto a toda la comunidad universitaria y al público general interesado hasta completar el aforo de la Biblioteca Ángela Ruiz Robles. El director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz, ejercerá de moderador del acto de la próxima semana.

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