Un exitoso Lunes de Amargura da paso al Cristo de la Buena Muerte en el Martes de Esperanza en Ferrol

El palio de la Amargura dirigiéndose por Real hacia Arce Daniel Alexandre

Después de un 2025 en el que tuvo que quedarse en casa, la única procesión del Lunes Santo en Ferrol salió a las calles desde el corralón contiguo a la iglesia de Dolores, organizada por la cofradía homónima, contando desde su inicio con una gran multitud agolpada en Méndez Núñez para ver desde allí cómo los dos tronos se abrían paso y, por supuesto, cómo regresaban a “su hogar”.

Cristo Rey, el crucificado del colegio de la calle Coruña que las religiosas llevan prestando a la hermandad desde 1984 con diferentes advocaciones, volvió a estar arropado por el centenar de monaguillos y capuchones que conforman su tercio, uno de los más numerosos de la Semana Santa, compuesto principalmente por integrantes de la comunidad escolar.

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Un año más, las voces infantiles se escucharon cantándole a su titular antes de iniciar un recorrido que discurrió por Real, Arce, Magdalena, Tierra y retirada por Real de nuevo, llevado a hombros por la dotación de portadores de San Juan Evangelista con Alberto Rodríguez al martillo.

Por su parte, el palio de la Virgen de la Amargura —que comparte con la Piedad el Jueves Santo—, lució nuevas borlas, y la imagen de Fernando Murciano (2009) también estuvo de estreno. Una saya rosa, blondas y tocado, donados por devotos, y culminado por un manto que terminó de bordarse en 2023. Como curiosidad, la corona que llevó es un “préstamo” de Nuestra Señora del Carmen, de la parroquia de la calle Rubalcava. En este caso, son los portadores de la Santa Mujer Verónica —con Carlos Díaz a la campana— los que se convierten en sus pies.

Tres formaciones protagonizaron el acompañamiento musical, dos de ellas siendo novedad en esta procesión. Así, mientras que Acotaga se encargó de abrir precediendo a la Cruz de Guía, Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro, que se estrena con la Cofradía de Dolores, estuvo en la trasera de Cristo Rey. Además, la Banda de Música de As Pontes acompañó al palio por primera vez.

Dos cortejos

Son dos las procesiones que se celebran este Martes Santo en la ciudad. En primer lugar, la Cofradía de la Soledad organiza la del ‘Cristo de la Buena Muerte’, que varía ligeramente su horario de salida y lo adelanta a las 19.00 horas.

Participa la imagen del crucificado de Jesús Cepeda (2025) y la Virgen del Perdón y la Misericordia (Negrí Acevedo, 2015). Dolores, por su parte, pone en la calle ‘Jesús de la Columna y la Santísima Virgen de la Esperanza’ desde las 21.00 horas con ambos pasos, que saldrán del corralón.