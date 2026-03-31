Pillado por quinta vez al volante en Ferrol sin tener el carné

Ya es la quinta vez que interceptan al conductor Cedida

El Subsector de Tráfico de A Coruña le ha abierto una investigación a un conductor multirreincidente que interceptaron por quinta vez circulando sin permiso de conducir en Ferrolterra.

Explica el Instituto Armado que fueron los componentes del Grupo de Vigilancia de Usuarios de Riesgo del Destacamento de Tráfico de Ferrol, realizando un servicio de vigilancia en las carreteras de la zona, quienes localizaron un vehículo cuyo conductor había sido investigado anteriormente.

Los guardias le dieron el alto para identificar al hombre, realizando las comprobaciones pertinentes para verificar después que carecía de carné al haber perdido la vigencia por resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, sin que hubiera procedido a su recuperación.

Ahora el conductor está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial que conlleva una pena de tres a seis meses, multa de 12 a 24 o trabajos a favor de la comunidad de 31 a 90 días, en caso de ser condenado.

Destaca la Guardia Civil que esta persona fue ya investigada por hechos similares, siendo la última vez el pasado 12 de este mes de marzo, "lo que evidencia una conducta reiterada de desprecio a la normativa de tráfico y a la seguridad vial", lo que podría considerar el tribunal agravante e incrementar las penas.