Menos de una semana para apuntarse al Concurso de Piano de la Sociedad Artística Ferrolana

Uno de los concursantes en la convocatoria del año pasado, en la sede ferrolana de Afundación Daniel Alexandre

La XVIII edición del Concurso de Piano que organiza la Sociedad Artística Ferrolana –SAF– tiene abiertas las inscripciones hasta el martes 7 de abril, con vistas a la celebración de todas las pruebas el sábado 25, como viene siendo habitual, en el auditorio de la sede ferrolana de Afundación.

En este mismo encuentro se resolverán los tres premios del mismo número de categorías, todos ellos acompañados de un diploma.

Las personas interesadas en participar deberán remitir al correo concursopianosaf@gmail.com la ficha de inscripción escaneada, fotocopia del DNI o pasaporte y autorización firmada para publicar imágenes y vídeos. Para más información, contactar con saf339@gmail.com.