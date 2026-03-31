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Ferrol

Luz verde a la expropiación de terrenos para la eliminación del tapón urbano de la calle Brasil

El Concello cuenta con redactar el proyecto antes de verano para licitar las obras este mismo ejercicio

J. Guzmán
J. Guzmán
31/03/2026 19:04
La actuación permitirá conectar la calle Brasil con México y Bertón
La actuación permitirá conectar la calle Brasil con México y Bertón
Daniel Alexandre
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La eliminación del tapón y posterior urbanización de la calle Brasil, una de las demandas históricas de los vecinos de Ultramar, dio esta mañana un importante paso hacia su ejecución con la aprobación del proyecto de expropiación de los terrenos afectados. “Estamos a falar de catorce parcelas catastrais das que oito xa eran de titularidade municipal”, explicó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, señalando que en total se actuará en una superficie de 3.000 metros cuadrados.

La propuesta, aprobada en la última reunión de la Xunta de Goberno Local (XGL), supondrá un desembolso de 133.451 euros para la adquisición de los mencionados espacios –son ocho terrenos, que suman 1.834 metros cuadrados, pero el nivel de afectación de cada uno es diferente–. Con este paso, avanzó el regidor, se da luz verde también a la redacción del proyecto, que de no presentarse imprevistos estará listo antes del verano, con la intención de licitar las obras este mismo 2026.

“O proxecto contempla a apertura do vial (...), a pavimentación dos espazos vehicular e peatonil, a sinalización, a dotación de mobiliario urbano e xardinería e a instalación de saneamento, abastecemento e canalizacións”, recordó Rey Varela. A este respecto, los trabajos están presupuestados en 300.000 euros, que serán sufragados parcialmente por la Xunta gracias al convenio firmado con Vivenda para la “rexeneración” de Ferrol.

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