Los alcaldes de Ferrol y Narón se reúnen con los policías del programa ‘Comisarías europeas’

Momento del encuentro en el palacio municipal de Ferrol Daniel Alexandre

Los alcaldes de Ferrol y Narón, José Manuel Rey y Marián Ferreiro, mantuvieron ayer martes sendos encuentros institucionales con los dos policías extranjeros desplazados hasta la ciudad naval en el marco del programa ‘Comisarías europeas’. Las reuniones, en las que también participaron la máxima responsable policial de ambos municipios, Cristina Ochoa, y el inspector jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Mario Pernas, sirvió para conocer de primera mano algunas de las labores que estos dos profesionales, la germana Luisa Deelmann y el italiano Carlo Mincone, realizarán hasta su marcha, el próximo 6 de abril.

Así, los agentes prestarán servicio de asistencia a los turistas, “ofrecendo apoio en labores de tradución ou en calquera situación que o requira”, uno de los objetivos principales del programa europeo.