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Sociedad

Llega a Ferrol A Xaneira, la primera coctelería de la ciudad naval

Carlos Lorenzo es un emprendedor de 33 años apasionado de los combinados que quiere dar una vuelta al mercado de las copas en la ciudad

Redacción
31/03/2026 05:00
Coctelería A Xaneira rúa María 101
Carlos Lorenzo, elaborando una de sus preparaciones en su local de la calle María 101
Daniel Alexandre
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Durante mucho tiempo se dijo de Ferrol que era una de las urbes gallegas que más entendían de vinos, donde más denominaciones concretas se bebían. ¿Pero, y de copas, entiende también de ello la ciudad? En este caso, Carlos Lorenzo, responsable de A Xaneira, lo tiene claro: “Queda mucho por hacer todavía, porque el ferrolano, mayoritariamente, es de gustos clásicos, aunque para eso estamos quienes queremos mostrar que hay mucho que explorar en el mercado de las bebidas elaboradas”. 

Así pues, de partida, embarcarse en un negocio en el que se busca dar una vuelta a esa parcela parece, de primeras, algo complicado. “Yo recuerdo cuando Dani López abrió O Camiño do Inglés la gente decía que estaba loco, y creo que demostró claramente que no ha sido así”, subraya este profesional de la coctelería de solo 33 años, pero que acumula ya una experiencia de más de 12 años realizando preparados bebibles, la que muchos tildan de “gastronomía líquida”, a lo que se quiere dedicar exclusivamente.

Coctelería A Xaneira rúa María 101
Coctelería A Xaneira rúa María 101
Daniel Alexandre

El hecho de ser el primero de la ciudad que apueste por la coctelería y distinguirse es un reto que asume con muchas ganas y toda la confianza en su producto, y también los comentarios satisfactorios de esos clientes que empieza a fidelizar.

El local abre sus puertas a las seis de tarde y hasta la una de la madrugada y los fines de semana abrirá también para cubrir el servicio de vermú, una bebida, y filosofía, que ha vuelto a resurgir en los últimos tiempos.

Hay que hacer labor informativa y formativa para que la gente pueda conocer y disfrutar de cosas nuevasCarlos Lorenzo

Este joven experto en coctelería tiene claro que le tocará “hacer también una labor de información” para a dar a conocer a su clientela “la coctelería y los alcoholes básicos, más allá del Beefeater y el Seagram’s”, apunta, al tiempo que sostiene que hay mucha gente que aguardaba por ese cambio de tercio en el negocio de las copas. Así, explica que en lugares más próximos como A Coruña hay ya cerca de una veintena de coctelerías, lo que demuestra que el sector vive un momento de auge que no se puede desaprovechar.

Coctelería A Xaneira rúa María 101
Coctelería A Xaneira rúa María 101
Daniel Alexandre

La mejor forma para opinar acerca de si la apuesta es más o menos arriesgada es pasarse por el local y dejarse aconsejar por Carlos para probar alguno de los combinados de la carta, u otros adaptados. Hasta la fecha, “Agarimo” ya se ha colado entre los preferidos de sus asiduos

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