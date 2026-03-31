La Room estira la agenda desde este miércoles y recibe el soul-blues de Sabela King & The Heartbreakers

Sabela King pone voz al proyecto y toca el ukelele, instrumento que complementa a los de The Heartbreakers Ismael Torres González

Aprovechando los días festivos de la Semana Santa, la sala La Room propone estirar la programación habitual y empezar este miércoles 1 de abril la fiesta a golpe del soul-blues de Sabela King & The Heartbreakers. Con este serán cuatro conciertos consecutivos que, después de este inicio subvencionado por la Axencia Galega das Industrias Culturais –Agadic– (con entradas a 5 euros), continuarán con una oda al más puro rock.

Sabela King & The Heartbreakers inaugurarán esta agenda musical intensiva en Ferrol, después de haber ofrecido más de 200 conciertos por todo el territorio gallego, en escenarios tan relevantes como el Outono Códax Festival, el Fisterra Blues Experience o Feito a Man.

El disco homónimo de esta formación, grabado en directo por Dani Blanco, mezcla composiciones propias con sus particulares versiones de Sam Cooke, Johnny Cash y Emily Loizeau. La potente voz de Sabela King se fusiona con sonidos como el de su propio ukelele, las guitarras a manos de Benjamín Vázquez y las armónicas de Ramón Figueira ‘Figui’. Asimismo, en el álbum suenan las percusiones de Lucas Martínez, segunda guitarra de Pablo Vázquez y el bajo de Diego Novoa.

Noches de rock

Este jueves 2 de abril empezarán dos días seguidos de tributos a leyendas del rock estatal como Marea (con el grupo Lija y Terciopelo) y Extremoduro (Golfa), este último reservado para el viernes 3. Para terminar, el sábado 4 actuará The Rock Legend, que mezcla pscicodelia, clásicos de los 80, grunge y riffs “dosmileros”.