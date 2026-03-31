La Plataforma por un Transporte Digno de Ferrol aborda con la Xunta la situación del servicio

Uno de los actos reivindicativos del colectivo Archivo

La Plataforma por un Transporte Digno mantendrá este miércoles, a las 13.00 horas, una reunión en el Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en Ferrol con representantes autonómicos, entre ellas Mar Ferreiro y Martina Aneiros.

El encuentro tiene como finalidad establecer una primera toma de contacto que permita impulsar una colaboración periódica entre la Xunta, los concellos y la ciudadanía, con el objetivo de avanzar en la mejora del sistema de transporte en la comarca.

La Plataforma pondrá de manifiesto la situación actual de la comarca, y las importantes deficiencias en el transporte por carretera, como la escasa frecuencia, los incidentes recurrentes y la falta de adaptación de los servicios a la realidad de la población. Asimismo, se señalará que la llegada de un tren del siglo XXI, siendo necesaria, no resolverá por sí sola los problemas estructurales existentes. La plataforma trabaja también con el Foro Cidadá do Ferrocarril del Tren promoviendo un modelo de movilidad sostenible, inclusivo y accesible, centrado en las necesidades de las personas.

Durante la reunión se expondrán diversas demandas de la ciudadanía, entre las que destacan: el avance de las instalaciones de la estación de autobuses, el refuerzo de la seguridad en los vehículos, la situación de menores que quedan en las paradas o viajan de pie durante los desplazamientos, la optimización del acceso a los polígonos industriales, el avance de la conexión con el Área Sanitaria de Ferrol, la recuperación de frecuencias y trayectos en distintos concellos, entre otras necesidades, con el fin de que “a administración autonómica, no exercicio das súas competencias e obligacións, aporte o antes posible as solucións que precisamos”, indican desde la Plataforma.

El colectivo de afectados se reunirá también en breve con los vecinos y afectados por el servicio de transporte entre Cedeira y Ferrol, que les han trasladado una serie de problemas tanto relacionados con los horarios del servicio como con el estado de los buses, paradas a realizar, o estado de la estación de autobuses.