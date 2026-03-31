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Artesanía de Galicia

La I Feira Galega de Artesáns se estrena esta Semana Santa en el Cantón de Ferrol

Son un total de 16 talleres de distinto tipo los que ofrecerán sus creaciones durante cuatro días

Redacción
31/03/2026 22:18
Uno de los talleres artesanos que se podrán encontrar es el de Carlos Rubio (O Carabel Ecocestos), que elabora sus piezas en Serantes
Uno de los talleres artesanos que se podrán encontrar es el de Carlos Rubio (O Carabel Ecocestos), que elabora sus piezas en Serantes
Emilio Cortizas
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Desde este mismo miércoles 1 y hasta el sábado 4 de abril, en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas en la plaza da Constitución, localizada en la zona del Cantón, un total de 16 obradores artesanos podrán a disposición del público sus creaciones. Lo harán en el marco de la Feira Galega de Artesáns, una iniciativa que nace en plena Semana Santa con Ferrol como primera parada de un programa anual que transitará por distintas localidades.

La Asociación Galega de Artesáns impulsa este nuevo circuito, que cuenta con la colaboración del Concello de Ferrol y con financiación de la Xunta a través de la Fundación Pública Artesanía de Galicia, que apoya este encuentro reservado a los talleres que estén inscritos en el Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia y firmas de la marca homónima.

Las 16 marcas artesanas que se podrán encontrar en esta primera edición son Adanegra y Defilo (textil y moda); Art design gallery (cuero y calzado); Casperlota Atelier y El taller muy secreto (juguetes), Ceniza de papel y La bellota mágica (cerámica); Chueco (cuero); Hana No Boshi (sombreros y tocados); Amorei, Ana Aguín Design, Mica y Moira (joyas y bisutería); Néboa na ría (madera), O Carabel Ecocestos y Zimzelatum (metal).

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