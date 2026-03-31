La colaboración del voluntariado, un apoyo para pacientes del Área Sanitaria de Ferrol

Voluntariado del CHUF Cedida

Los 28 voluntarios registrados en el programa ASF Acompaña del Área Sanitaria de Ferrol han llevado a cabo ya alrededor de 80 visitas y acompañamientos de pacientes desde la activación del programa, tal y como informó ayer la propia Área.

Fue en julio del año pasado cuando se puso en marcha esta iniciativa de Acompañamiento en los Hospitales y Centros de Salud, impulsada por las Consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y de Sanidade de la Xunta de Galicia; y se activaba de manera efectiva en el pasado mes de noviembre en el Hospital Naval del CHUF.

Como explican desde la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía, se trata de “un proxecto de humanización para acompañamento, apoio e información, con persoas voluntarias, ás persoas usuarias que reciben asistencia sanitaria”.

En la actualidad, el número de participantes ha crecido hasta los 28, y son vecinos de diversos ámbitos y perfiles profesionales, y tanto del área como totalmente ajenos al ámbito sanitario.

Tanto la subdirectora, Estrella López-Pardo, como la supervisora de Atención al Paciente y Humanización, Laura Almeida López, destacan el valor de las tareas de las personas voluntarias, que en la actualidad están acudiendo fundamentalmente a Urgencias y a las Unidades de Medicina Interna –en el Marcide y en el Naval–.

Estos vecinos solidarios se reparten mañana y tarde casi todos los días de la semana. El acompañamiento suele ser la demanda de los responsables de las Unidades, del propio paciente, e incluso de los centros de salud, sobre todo en aquellos casos en el que el voluntariado es para acompañar a alguna consulta o prueba.

El objetivo concreto es ofrecer compañía, escucha activa y apoyo emocional a personas hospitalizadas o que acuden solas a consultas, contribuyendo a la humanización de la atención sanitaria.

Las personas voluntarias recibían formación específica básica para conocer el Área y su organización, y para familiarizarse con el ámbito sanitario.

Este programa continúa abierto para el voluntariado interesado.

Se requiere ser mayor de edad, un compromiso de al menos tres meses y una atención, como mínimo de dos horas. Los contenidos del programa pueden verse en la página web de esta área: ferrol.sergas.gal.