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Ferrol

La colaboración del voluntariado, un apoyo para pacientes del Área Sanitaria de Ferrol

En noviembre se puso en marcha en el Naval y los 28 inscritos han realizado ya 80 acompañamientos

Redacción
31/03/2026 21:56
voluntariado chuf
Voluntariado del CHUF
Cedida
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Los 28 voluntarios registrados en el programa ASF Acompaña del Área Sanitaria de Ferrol han llevado a cabo ya alrededor de 80 visitas y acompañamientos de pacientes desde la activación del programa, tal y como informó ayer la propia Área.

Fue en julio del año pasado cuando se puso en marcha esta iniciativa de Acompañamiento en los Hospitales y Centros de Salud, impulsada por las Consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y de Sanidade de la Xunta de Galicia; y se activaba de manera efectiva en el pasado mes de noviembre en el Hospital Naval del CHUF.

Como explican desde la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía, se trata de “un proxecto de humanización para acompañamento, apoio e información, con persoas voluntarias, ás persoas usuarias que reciben asistencia sanitaria”.

En la actualidad, el número de participantes ha crecido hasta los 28, y son vecinos de diversos ámbitos y perfiles profesionales, y tanto del área como totalmente ajenos al ámbito sanitario.

Tanto la subdirectora, Estrella López-Pardo, como la supervisora de Atención al Paciente y Humanización, Laura Almeida López, destacan el valor de las tareas de las personas voluntarias, que en la actualidad están acudiendo fundamentalmente a Urgencias y a las Unidades de Medicina Interna –en el Marcide y en el Naval–.

Estos vecinos solidarios se reparten mañana y tarde casi todos los días de la semana. El acompañamiento suele ser la demanda de los responsables de las Unidades, del propio paciente, e incluso de los centros de salud, sobre todo en aquellos casos en el que el voluntariado es para acompañar a alguna consulta o prueba.

El objetivo concreto es ofrecer compañía, escucha activa y apoyo emocional a personas hospitalizadas o que acuden solas a consultas, contribuyendo a la humanización de la atención sanitaria.

Las personas voluntarias recibían formación específica básica para conocer el Área y su organización, y para familiarizarse con el ámbito sanitario.

Este programa continúa abierto para el voluntariado interesado.

Se requiere ser mayor de edad, un compromiso de al menos tres meses y una atención, como mínimo de dos horas. Los contenidos del programa pueden verse en la página web de esta área: ferrol.sergas.gal.

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