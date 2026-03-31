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Ferrol

Jardinería Arce acometerá la reforma de los campos de fútbol 7 del complejo de A Gándara

La intervención forma parte del proyecto Cidade do Deporte

J. Guzmán
J. Guzmán
31/03/2026 19:06
Las actuaciones se incluyen en el proyecto Cidade do Deporte
Las actuaciones se incluyen en el proyecto Cidade do Deporte
Emilio Cortizas
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La firma especializada Jardinería Arce, con sede en Sada y que ya realizó en la ciudad la reforma del área infantil de O Inferniño, será la encargada de acometer las obras de renovación en los dos campos de césped artificial de fútbol 7 del complejo deportivo de A Gándara. Así lo anunció este mediodía el alcalde, José Manuel Rey, después de que la Xunta de Goberno Local (XGL) aprobase el procedimiento, recordando que “centos de nenos e de nenas” practican deporte a diario en estas instalaciones municipales.

En este sentido, el regidor apuntó que, desde su creación, “non tiveron unha renovación” y que, por ello, “o nivel de deterioro, tanto dos campos como de zonas como os seus vestiarios, é elevadísimo”. De este modo, la empresa sadense realizará las obras en un plazo de dos meses, con un coste de 306.662 euros –cofinanciados por la Xunta a través del convenio para el macro proyecto municipal Cidade do Deporte–.

Entre las actuaciones destaca el saneamiento de la superficie afectada, subsanando deficiencias para devolverle su acabado homogéneo; la instalación de césped artificial homologado y de última generación, así como un nuevo sistema de riego; la mejora de equipamiento y la renovación de instalaciones como los vestuarios.

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