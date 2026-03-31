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Ferrol

Ferrol buscará obtener la declaración de ‘Ciudad amiga de la infancia'

La Xunta de Goberno Local aprobó esta mañana un convenio con Unicef con este fin

Redacción
31/03/2026 19:12
El Concello deberá cumplir con una serie de requisitos previos
El Concello deberá cumplir con una serie de requisitos previos
Jorge Meis
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El alcalde, José Manuel Rey, anunció este mediodía la firma de un convenio con la Fundación Unicef de cara a iniciar los procedimientos que permitan a Ferrol obtener la declaración de ‘Ciudad amiga de la infancia’. Así lo anunció el regidor al término de la Xunta de Goberno Local en la que se aprobó el acuerdo, explicando que el objetivo del mismo es establecer “canles de colaboración” a través de los cuales se establecerá un plan de trabajo.

Dicha hoja de ruta, avanzo, permitirá contar con una estrategia de infancia y adolescencia, uno de los pasos necesarios para obtener la declaración. Además de este planteamiento –que tendrá una duración de entre cuatro y seis años–, el Concello también deberá impulsar una diagnosis de la situación de este colectivo, un mecanismo de coordinación interna ya consolidado y un órgano de participación infantil y de adolescentes. Una vez todos estos requisitos se hayan cumplido, el Concello podrá solicitar a Unicef la declaración para la ciudad.

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