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Ferrol

El ‘Vía Crucis de la Vida’ del MJM, una Pasión viviente que dejó pequeña la capilla mercedaria

El musical dejó boquiabierto al público un año más, con escenificación del relato evangélico adaptado a los tiempos

Marta Corral
Marta Corral
31/03/2026 05:00
Capilla de la Merced viacrucis MJM
Un 'Ecce Homo' viviente en la capilla de la Merced
Daniel Alexandre
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El Movimiento Juvenil Mercedario (MJM) del colegio Tirso de Molina volvió a dejar este Lunes Santo con la boca abierta al público que llenó la capilla de la Merced, donde se representó desde las seis de la tarde su ‘Vía Crucis de la Vida’, una Pasión viviente que llegó a su quinta edición en Ferrol. 

Entre los asistentes estaba el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, y también el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel. Familias y miembros de la comunidad escolar y mercedaria disfrutaron de algo más de una hora de representación, con el alumnado asumiendo los papeles principales del relato del Triduo Pascual y el cuerpo de baile. 

Capilla de la Merced viacrucis MJM
El Coro Mosaico puso la banda sonora a la representación
Daniel Alexandre

Por su parte, el Coro Mosaico puso una banda sonora impecable a la función, acompañados asimismo de José Ignacio Postigo, el que fuera director del Tirso de Molina, y de cinco seminaristas mercedarios de origen africano que vinieron con él a la ciudad desde Valladolid. El fraile Simón Rementería, coordinador del MJM, fue el encargado de presentar la pieza, cuyo objetivo principal era “que os llegaseis a ver reflejados”. 

Y es que, a pesar de que nos separan 2000 de la historia de la Pasión de Cristo, este ‘Vía Crucis de la Vida’ lo que ha logrado es actualizar los textos bíblicos y ejemplificarlos en situaciones cotidianas y retos que la sociedad actual tiene por delante. 

Capilla de la Merced viacrucis MJM
Las 'cruces' de la sociedad actual
Daniel Alexandre

Así, los lienzos con los que la Santa Mujer Verónica enjugó el rostro de Jesús representaron a una infancia necesitada de protección y derechos, a las mujeres que padecen el machismo y la desigualdad, y a los hombres que están sin rumbo en sus vidas. 

Tampoco faltaron las “cruces” con las que se cargan a diario, siendo especialmente emotiva la que llevan a cuestas las personas migrantes, representadas en Vinta, una adolescente musulmana que pendió del madero un chaleco salvavidas para recordar que su destino se decidió en una patera rumbo a Canarias. 

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