El Gobierno enviará a Chipre a la ‘Méndez Núñez’ en sustitución de la ‘Cristóbal Colón’

Imagen de la Fragata Mendez Nuñez Daniel Alexandre

La fragata ‘Cristóbal Colón’, con base en Ferrol, permanecerá en su actual misión europea en el Mediterráneo oriental hasta el 7 de abril, fecha en la que será sustituida dentro de los “relevos normales” —tal y como explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles— por la fragata ‘Méndez Núñez’, también radicada en el Arsenal ferrolano, cuya misión será determinada “en función de lo que decida la Unión Europea y los aliados”, y de lo que solicite Chipre.

La fragata de la clase ‘Álvaro de Bazán’, en activo desde 2002, sustituirá así a la más moderna de la Armada, en labores de escolta del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’, que protege a la isla europea frente a Irán desde hace casi un mes

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Congreso-Senado de Seguridad Nacional, a petición del PP, para informar sobre las consecuencias para España de la guerra en Oriente Medio, Robles explicó que este despliegue responde al compromiso de España en la “defensa colectiva de los países miembros de la Alianza Atlántica y de Europa”.

La fragata ‘Cristóbal Colón’ se encontraba integrada en operaciones en el mar Báltico con un grupo naval francés liderado por el portaaviones ‘Charles de Gaulle’, con una previsión inicial de operar en el Atlántico Norte entre el 26 de febrero y el 7 de marzo. No obstante, la ministra indicó que el grupo naval francés recibió la orden de dirigirse al mar Mediterráneo, manteniéndose la fragata española en esa integración desde hace varias semanas.

Robles detalló que este grupo de combate multinacional está formado, a mayores de la fragata española y ese portaaviones francés, por otras fragatas galas, el buque de aprovisionamiento de combate ‘Jacques Chevalier’, además de la participación de una fragata holandesa y otra italiana.

Función

La misión asignada al buque español, que a partir del 7 de abril asumirá la ‘Méndez Núñez’, es desplegarse en el Mediterráneo oriental integrada en el grupo naval francés “con la finalidad de protección de ese grupo naval y participar en la defensa del territorio europeo, colaborando en la estrategia de disuasión y defensa de la Alianza Atlántica”.

Así, está previsto que desarrolle cometidos de protección cercana del portaaviones, así como de defensa de Chipre, en una zona situada “al sudeste de la isla” solicitada por las autoridades chipriotas.

La titular de Defensa aseguró en su intervención que España es “uno de los principales contribuyentes a las misiones de disuasión de la Alianza Atlántica” y que seguirá siéndolo porque cree “en la defensa colectiva, en la paz y en la seguridad”, en un contexto geoestratégico que ha calificado de “tensionado e inestable”.

Robles también afirmó que el Gobierno de España tiene “muy claros” sus principios, entre ellos “la defensa de la paz, el compromiso con los aliados y el rechazo claro, contundente y sin fisuras de las guerras que no gozan de la resolución internacional correspondiente”.

Durante su comparecencia, Robles ha reiterado el rechazo del Gobierno español a la “agresión unilateral, injustificada y sin marco jurídico ninguno” por parte de estados Unidos e Israel a Irán.