El diseñador que trajo cuatro Copas América a España disertará en el Campus de Ferrol

La entrada a la conferencia de Manuel Ruiz de Elvira es libre hasta completar el aforo del salón de actos Concepción Arenal Cedida

La cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, promovida por la Universidade da Coruña –UDC– y Navantia, propone un nuevo encuentro enmarcado en su ciclo de conferencias para el curso 2025/2026. En esta ocasión, que tendrá lugar el miércoles 8 de abril en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, con la posibilidad también de seguir la ponencia en línea, el protagonista será Manuel Ruiz de Elvira, fundador de NautaTec (premio a la Mejor Empresa del Año por la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos), además de haber diseñado cuatro barcos de vela que resultaron ganadores de la Copa América.

‘La náutica deportiva como pionera tecnológica en la ingeniería naval’ es el título de la cita, en la que el ponente realizará un repaso de esta actividad de recreo y competición en el último siglo, atendiendo a la forma en la que estos sectores transformaron, gracias a la adopción de tecnologías, el ámbito de la ingeniería naval. Por otro lado, en la intervención se hablará de ciertos aspectos relacionados con los últimos barcos de la Copa América, haciendo hincapié en cuáles son las trayectorias profesionales que podrían encajar en la participación en los equipos de diseño de la competición.

El encuentro de la próxima semana permite aprovechar la experiencia del madrileño Manuel Ruiz de Elvira, ingeniero naval y doctor en Ciencias y Tecnologías Navales y Oceánicas por la UPM. En la Copa América participó en siete ediciones como diseñador sénior, pudiendo presumir de cuatro victorias desarrolladas con dos equipos diferentes, Alinghy (2003 y 2007) y BMW Oracle Racing (2010 y 2014).

En línea

La página web www.catedracosmealvarez.com sirve, entre otros servicios, para ampliar el alcance presencial de las conferencias, de manera que a través de este enlace directo se podrá disfrutar de la sesión en línea, así como consultar el díptico de las previstas para el curso.

Esta oferta ya venía siendo habitual para los encuentros que organizan la UDC y Navantia, a través de la cátedra fundada por estas entidades hace alrededor de 10 años, que cuenta con la dirección de la profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, Ana Álvarez, y del responsable de Transformación Digital e Industrial de Navantia Ferrol, Rafael Morgade.