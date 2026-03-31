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Ferrol

El Concello detalla los tramos silenciosos de las procesiones consensuados con Autismo Galicia

También se reservarán dos espacios, en Méndez Núñez y en Armas, para personas con movilidad reducida

Redacción
31/03/2026 19:09
En Armas se reservará un área para el ‘Santo Encuentro’ y el ‘Gozoso Encuentro’
En Armas se reservará un área para el ‘Santo Encuentro’ y el ‘Gozoso Encuentro’
Jorge Meis
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El gobierno local de Ferrol no quiere que nadie se quede sin poder disfrutar de sus tradicionales procesiones y, por ello, ha impulsado una serie de medidas para hacerlas más inclusivas. Una de estas iniciativas, consensuada con la asociación Autismo Galicia y la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, es el establecimiento de tramos silenciosos, sin música ni ruido, reservados para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que suelen tener hipersensibilidad auditiva.

A estos trechos se suman, además, los nuevos mapas adaptados y con pictogramas para facilitar la asistencia de todos los vecinos, sin importar su condición. “Se trata dunha medida de accesibilidade cognitiva que contribúe a mellorar a inclusión e a participación de toda a cidadanía na vida social da cidade”, aseveró la concejala responsable del departamento de Política Social, Rosa Martínez.

Así, mañana miércoles el tramo silencioso, que estará marcado con unas lonas, se situará en la calle Tierra, entre Real y Magdalena, para la procesión de ‘Nuestra Señora de los Cautivos y del Santísimo Cristo Redentor’, de la Cofradía de la Merced; el jueves, el segmento reservado, también entre Magdalena y Real, se situará en Concepción Arenal para el paso de ‘Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas’, de la Merced.

El viernes serán cuatro las procesiones que tendrán estas secciones sin ruido: ‘El Crucificado’, en la calle Coruña; el ‘Santo Entierro’, en Rubalcava; ‘La Virgen de la Soledad’, en la calle Magdalena, entre Arce y San Diego; y ‘Os Caladiños’, también en Rubalcava. Por último, el tramo habilitado el sábado para la procesión de ‘La Caridad y el Silencio’ será en Sánchez Barcáiztegui.

Por otro lado, desde la Concellería de Seguridade se confirmó ayer que, en coordinación con la asociación sociocultural ASCM, se han reservado dos espacios para personas con movilidad reducida. Por una parte, en Méndez Núñez con Real se acota, de forma general, un espacio específico para estos vecinos, mientras que se delimitará otro en la plaza de Armas el viernes y el domingo para que los usuarios puedan disfrutar del ‘Santo Encuentro’ y el ‘Gozoso Encuentro’, respectivamente.

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