El comité de Navantia aborda con el delegado del Gobierno el futuro Plan de Empresa

Rueda de prensa del comité en febrero tras la presentación del Plan Industrial Jorge Meis

El comité de empresa de Navantia Ferrol continuó esta semana su ronda de encuentros institucionales relativos a la negociación del nuevo Plan de Empresa con una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. La cita, de este modo, sirvió para trasladar al representante las dudas e inquietudes que genera la futura hoja de ruta de la compañía pública, especialmente en lo referente a las inversiones, denunciando la parte social la falta de información por la Dirección.

Uno de los puntos clave abordados durante el encuentro fue la “sobrerrepresentación e dependencia excesiva da subcontratación” en los astilleros locales, abogando el comité por “establecer límites” al empleo de industrias colaboradoras, así como la recuperación “do coñecemento técnico propio”. En este sentido, los sindicatos consideran que las factorías locales deben recobrar “a capacidade de construir zonas do buque” por sí mismas. En esta línea, la parte social criticó que, al no ofertarse nuevas plazas, no se está cumpliendo el apartado del nuevo convenio colectivo relativo a los contratos de relevo.

En cuanto a las inversiones, el comité de empresa volvió a reclamar infraestructuras clave para ambos centros de trabajo, como el dique de construcción y el de Reparaciones. Asimismo, los representantes mostraron su preocupación por la situación de la planta de Fene, tanto por la falta de “produto propio” e incorporaciones de personal como por el hecho de que no se ha compensado con proyectos la desaparición de las gradas, defendiendo que, en otras factorías del grupo naval, sí se hizo.

Por último, desde el organismo de representación se puso en valor la respuesta “áxil e efectiva” del delegado durante la reunión, avanzando además que ya se han solicitado reuniones similares con la Xunta y la Mancomunidade.