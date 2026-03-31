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Ferrol

El BNG carga contra el Concello por los arreglos “deficientes” de baches con el nuevo contrato

Afirma que la situación deriva de las "políticas de privatización" del gobierno local

Redacción
31/03/2026 19:16
El concejal Roberto Montero con los vecinos de Santa Mariña
El concejal Roberto Montero con los vecinos de Santa Mariña
Cedida
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El grupo del BNG cargó esta mañana contra el gobierno local de Ferrol por el acabado de los arreglos de calles y carreteras de titularidad municipal acometidos desde mediados del pasado mes de marzo, con la entrada en funcionamiento del nuevo contrato. Así, los nacionalistas denuncian actuaciones “deficientes”, asegurando que “moitos duran apenas uns días e outros quedan en peor estado do que estaban antes de realizarse”.

“Levan tres anos de abandono sen facer reparacións nas estradas e camiños, que levou a que moitos estean nun estado lamentable”, afirmó el concejal Roberto Montero, lamentando al mismo tiempo que “agora queren avanzar facendo un traballo dunha forma deficiente”. A modo de ejemplo, el edil relata la situación de la calle Loureiros, en el barrio de Santa Mariña, donde los vecinos alertaron a la formación de la “vergoñenta reparación” acometida recientemente.

“É un insulto para a veciñanza deixar unha rúa con fochancas que miden 30 centímetros de profundidade”, sentenció el nacionalista, aseverando que el estado del vial es tal, que los residentes del mismo tienen que usar “botas” para tirar la basura. De este modo, el concejal exigió la reparación inmediata y en condiciones del tramo afectado, ademas de reclamar al alcalde, José Manuel Rey, que “pida desculpas por esta actuación lamentable”.

Por último, desde el grupo municipal se señaló como origen de esta situación a las “políticas de privatizacións”, afirmando que la carencia de supervisores y de una cuadrilla propia del Concello “son unha lousa para acometer de forma eficiente estes traballos”.

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