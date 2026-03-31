Continúa con múltiples actividades complementarias la Festa do Marisco en el muelle ferrolano

Demostración de la unidad canina del Tercio Norte Daniel Alexandre

Una exhibición de la unidad cinológica del Tercio Norte, talleres de cocina o baile (con la exitosa y numerosa exhibición de danza coreógrafica de la escuela de baile UPA-Un Paso Adelante de Narón) fueron solo algunas de las actividades que este martes atrajeron a numeroso público al muelle de Curuxeiras para disfrutar de la Festa do Marisco que la Cofradía de Pescadores de Ferrol celebra hasta el próximo domingo 5 de abril.

Festa do Marisco, Cociña Aberta Daniel Alexandre

En el programa de este miércoles se incluye una charla sobre alimentación saludable –12.00–, cocina abierta –13.00 a 16.00– con actuación de José Brea, simulacro de Salvamento Marítimo con el Helimer –16.30– gastronomía –19.00 a 20.00 –, cocina abierta con recital de piano –20.00 a 23.00– y concierto de Só Elas –22.00–.