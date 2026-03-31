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Ferrol

Continúa con múltiples actividades complementarias la Festa do Marisco en el muelle ferrolano

Este miércoles habrá un simulacro de rescate 

Redacción
31/03/2026 21:37
Festa do Marisco demostración unidad canina del Tercio Norte
Demostración de la unidad canina del Tercio Norte
Daniel Alexandre
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Una exhibición de la unidad cinológica del Tercio Norte, talleres de cocina o baile (con la exitosa y numerosa exhibición de danza coreógrafica de la escuela de baile UPA-Un Paso Adelante de Narón) fueron solo algunas de las actividades que este martes atrajeron a numeroso público al muelle de Curuxeiras para disfrutar de la Festa do Marisco que la Cofradía de Pescadores de Ferrol celebra hasta el próximo domingo 5 de abril. 

Festa do Marisco Cociña Aberta
Festa do Marisco, Cociña Aberta
Daniel Alexandre

En el programa de este miércoles se incluye una charla sobre alimentación saludable –12.00–, cocina abierta –13.00 a 16.00– con actuación de José Brea, simulacro de Salvamento Marítimo con el Helimer –16.30– gastronomía –19.00 a 20.00 –, cocina abierta con recital de piano –20.00 a 23.00– y concierto de Só Elas –22.00–.

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