Concello y Diputación impulsan un aparcamiento disuasorio junto al Torrente Ballester

Callejón Pardo de Atín Daniel Alexandre

La Xunta de Goberno Local (XGL) aprobó, en su reunión de este martes, un proyecto para la construcción de un pequeño aparcamiento disuasorio junto al centro cultural Torrente Ballester. De ello dio cuenta el alcalde, José Manuel Rey, al término del encuentro municipal, explicando que la intervención, valorada en 62.400 euros, será sufragada por el Concello y la Diputación en el marco del convenio para la realización de actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en el Destino (PSTD), financiado con fondos Next Generation.

El proyecto, por tanto, se integra en el eje ‘Transición verde e sostible’ del acuerdo –otras iniciativas anunciadas recientemente como parte de este pacto son la señalización de caminos ciclables en las baterías de Ferrolterra y la iluminación eficiente del casco histórico–. En cuanto a la propuesta en sí, el estacionamiento, de ocho plazas –una de ellas adaptada a personas con movilidad reducida–, se situará en la calle Julio Pardo de Atín, con acceso desde Concepción Arenal.

En este sentido, el alcalde explicó que se trata de un espacio que ya se usa de aparcamiento, pero que no está delimitado ni adaptado y presenta problemas de drenaje y de integración urbana. Los trabajos, que se completarán en un plazo de un mes, incluyen también la instalación de iluminación eficiente y la colocación de la señalización horizontal y vertical.