Abarrote en los hoteles de Ferrol en esta Semana Santa

Llegada de turistas al Gran Hotel, donde rozan el 100% de ocupación el Jueves y Viernes Santo Daniel Alexandre

La sensación en los días previos al Domingo de Ramos era que se veía en la ciudad a más gente que en otros años y así lo confirman también desde algunos negocios hoteleros de la urbe, como el Gran Hotel Ferrol, cuyo director, Alfonso Rey-Cabarcos, asegura estar “sorprendido” por los resultados de este fin de semana que acaba de finalizar. “Estuvimos casi llenos y no suele ocurrir en esos días previos a los momentos centrales de la Semana Santa, eso acontece más habitualmente el jueves y el viernes”. Así, asegura que son, precisamente, estos días citados los que tienen prácticamente todas sus habitaciones reservadas, alcanzando el 98% de ocupación.

Para estas jornadas, de lunes a miércoles, también se han registrado importantes cifras de reservas, pudiendo todavía contratar alguna pernocta tanto para hoy como mañana.

La mayoría de responsables consultados coinciden en señalar que el sábado sí que decaen mucho las reservas, pues la gente ya organiza sus viajes de regreso a sus lugares de origen.

En el Parador, su director, José Antonio Cedena, se manifestaba en la misma línea que su homólogo Rey-Cabarcos. En este caso también están llenos para los días 2 y 3 de abril. Rondaron una ocupación del 80% para el fin de semana del Domingo de Ramos y todavía queda alguna posibilidad de pernocta el día de hoy. “Cuando bajan mucho las reservas es el sábado, que nos quedamos a la mitad de la capacidad”, subraya el responsable de este tradicional espacio hotelero de la ciudad.

Otro establecimiento ferrolano, como el Hotel Almirante, también tiene prácticamente lleno para los próximos días. Con un 97% de ocupación para el jueves y un 92% para el viernes, con el resto de jornadas por encima del 70%. Aquí no han notado ese incremento del Domingo de Ramos. Mercedes Porto Brage, su directora, explica que, como siempre, las reservas para esta campaña son muy cambiantes, dependiendo en gran medida de la previsión metereológica. “Si ven que va a hacer bueno deciden venir a última hora, sobre todo clientes que llegan desde otros puntos de Galicia o comunidades limítrofes”. En su caso, por ahora (datos de ayer) no han registrado más reservas que en otras temporadas, más o menos igual. Si bien es cierto que los días centrales de la Pasión siempre suelen rozar el lleno cuando la previsión es buena, como acontece este año. “Que haga frío al viajero no le importa tanto, si ya llueve es otra historia, ahí sí que se cancelan procesiones y entonces baja la demanda”. El el caso concreto de este hotel, los precios por ahora se mantienen pese a la alta demanda.

Queda claro que el viajero que llega estos días a la urbe lo hace para disfrutar de su Semana Santa

En el Hotel Valencia, en Catabois, aseguraban “llevar toda la mañana atendiendo reservas para estos días”, como explicaba la subdirectora Ana Franco, quien aseguraba que tenían una ocupación del 80% en todos estos días, superando el 95% para el Jueves y Viernes Santo. En este caso, al escasear ya las habitaciones sí que se ha subido algo el precio, “lo habitual en estos casos”.

Turismo nacional

El perfil del viajero que llega estos días la ciudad de Ferrol, coincidiendo con esta época vacacional, lo hace, mayoritariamente, para disfrutar de los desfiles procesionales que representan la Pasión y que se desarrollan por sus calles. “Si llueve, la gente suele cancelar reservas”, como apunta la directora del Almirante. De modo que queda claro cuál es el interés de quien organiza un viaje a Ferrol estos días. Asimismo, todos los responsables hoteleros consultados señalan que la mayoría de las personas que solicitan habitación de hotel proceden del ámbito nacional, llegadas desde otras comunidades o incluso de diferentes puntos de Galicia.

Asimismo, forma parte del comportamiento habitual de este viajero de Semana Santa esperar hasta el último momento para organizar su viaje.